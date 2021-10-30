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    首頁　>　社會

    運將、騎士吵架停路上…男戴女友急煞慘空翻 噴飛追撞釀4傷

    小黃運將與機車騎士行車糾紛，將車停外車道，廖男騎車載吳女急煞「翹孤輪」追撞噴飛，吳女撞向計程車後擋風玻璃，波及3人。（記者闕敬倫翻攝）

    小黃運將與機車騎士行車糾紛，將車停外車道，廖男騎車載吳女急煞「翹孤輪」追撞噴飛，吳女撞向計程車後擋風玻璃，波及3人。（記者闕敬倫翻攝）

    2021/10/30 22:58

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市永和區昨晚發生一起烏龍追撞車禍，王姓計程車司機與蘇姓騎士因行車糾紛，將車停靠外側車道，18歲廖姓騎士載著女友從後方騎來，疑在聊天未注意車況，急煞後向前空翻，撞上蘇男及另一名林姓騎士，廖男、廖男女友、蘇男及林男均掛彩。由於王男及蘇男違停路中，廖男也因肇事造成女友受傷，警方各依交通法規告發裁罰。

    昨晚9點左右，63歲王姓計程車司機與36歲蘇姓騎士行經環河東路三段堤頂道路，爆發行車糾紛，2人將車停在外車道，通報警方到場。

    雙方等待警察到場期間，18歲廖姓男子騎車載19歲吳姓女子，疑分神沒注意路況，機車一陣急煞，整輛「翹孤輪」向前噴飛，吳女直接撞向計程車後擋風玻璃，還連帶波及蘇男和前方騎經的49歲林姓男子，4人撞成一團，倒趴在地。

    永和交警獲報到場，蘇男說他右大腿感到不適，但會自行就醫，而廖男、林男身上也僅多處擦挫傷，吳女則最為慘重，全身多處骨折，由救護車送往永和耕莘醫院救治。

    警方調查，4名駕駛酒測值均為0，王男和蘇男當下無故暫停車道，事後依道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款告發；至於害女友摔車的廖男，也因未注意車前狀況導致乘客受傷，另依道路交通管理處罰條例第61條第3項告發。

    永和環河東路三段堤頂道路昨晚發生烏龍追撞車禍，4人掛彩。（記者闕敬倫翻攝）

    永和環河東路三段堤頂道路昨晚發生烏龍追撞車禍，4人掛彩。（記者闕敬倫翻攝）

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