為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    工程師臉書交友借錢引誘 9國中女遭性侵猥褻

    潘姓工程師涉性侵、猥褻女學生，被高雄高分院判重刑。（情境照）

    潘姓工程師涉性侵、猥褻女學生，被高雄高分院判重刑。（情境照）

    2021/10/30 07:04

    〔記者鮑建信／高雄報導〕某公司潘姓工程師網路交友，並以借錢為餌，引誘高雄、屏東等國中女學生上鉤後，涉嫌在學校廁所等處性侵、猥褻或要脅拍裸照，共有9名女生受害，高雄高分院依兒童及少年性剝削防制條例、妨害性自主等罪，判處有期徒刑14年6月。

    據了解，2019、2020年間，潘姓被告透過臉書交友，認識高雄、屏東等地9名國中女生，她們分別就讀1年級到3年級。潘嫌並獲悉這些女學生缺錢花用，以借5000元至數萬元不等手法，引誘她們進一步交往。

    2020年2月至6月間，潘嫌分別約她們出門見面，並在屏東縣潮州鎮某國小男廁、高雄市九曲堂火車站附近學校、他位於屏東住處及其座車上等地，涉嫌性侵、猥褻或要脅拍裸照，部分被害人擔心遭到報復而屈服。

    屏東分局接獲被害家屬報案後，辦案人員前往潘嫌住處搜索，查扣手機等證物，並移送屏東地檢署偵辦起訴。

    高雄高分院開庭調查，審酌潘嫌對於部分犯行，坦承不諱，並與大部分被害家屬達成和解，賠償上萬元至8萬元不等，依妨害性自主等罪，判處有期徒刑14年6月，與屏東地院判決刑度相差不多，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    狼兄指侵年幼繼妹 檢罕見求情：監獄不該關這種人才對
    2021/10/30 00:31

    狼兄指侵年幼繼妹 檢罕見求情：監獄不該關這種人才對
    女看診手腳遭綁在床上性侵 整復師瞎辯：推拿不小心
    2021/10/29 17:23

    女看診手腳遭綁在床上性侵 整復師瞎辯：推拿不小心

    畔景觀席「天映湖」吸信義富人換屋族搬風
    資優女大生慘遭狼師性侵 開窗求救竟被推下3樓頭破骨盆骨折
    2021/10/29 15:11

    資優女大生慘遭狼師性侵 開窗求救竟被推下3樓頭破骨盆骨折
    2次醒來都光溜溜！女控男友人「撿屍」 檢方看到一幕打臉
    2021/10/29 13:15

    2次醒來都光溜溜！女控男友人「撿屍」 檢方看到一幕打臉

    掌握拜登經濟學商機
    可怕！少年一路尾隨 她等公車竟遭石頭狂砸臉還差點被性侵
    2021/10/29 11:33

    可怕！少年一路尾隨 她等公車竟遭石頭狂砸臉還差點被性侵
    17歲少女靠看YouTube影片自學 在家獨自剪臍帶誕下胎兒
    2021/10/28 16:55

    17歲少女靠看YouTube影片自學 在家獨自剪臍帶誕下胎兒
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播