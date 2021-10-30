工程師臉書交友借錢引誘 9國中女遭性侵猥褻

潘姓工程師涉性侵、猥褻女學生，被高雄高分院判重刑。（情境照）

2021/10/30 07:04

〔記者鮑建信／高雄報導〕某公司潘姓工程師網路交友，並以借錢為餌，引誘高雄、屏東等國中女學生上鉤後，涉嫌在學校廁所等處性侵、猥褻或要脅拍裸照，共有9名女生受害，高雄高分院依兒童及少年性剝削防制條例、妨害性自主等罪，判處有期徒刑14年6月。

據了解，2019、2020年間，潘姓被告透過臉書交友，認識高雄、屏東等地9名國中女生，她們分別就讀1年級到3年級。潘嫌並獲悉這些女學生缺錢花用，以借5000元至數萬元不等手法，引誘她們進一步交往。

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2020年2月至6月間，潘嫌分別約她們出門見面，並在屏東縣潮州鎮某國小男廁、高雄市九曲堂火車站附近學校、他位於屏東住處及其座車上等地，涉嫌性侵、猥褻或要脅拍裸照，部分被害人擔心遭到報復而屈服。

屏東分局接獲被害家屬報案後，辦案人員前往潘嫌住處搜索，查扣手機等證物，並移送屏東地檢署偵辦起訴。

高雄高分院開庭調查，審酌潘嫌對於部分犯行，坦承不諱，並與大部分被害家屬達成和解，賠償上萬元至8萬元不等，依妨害性自主等罪，判處有期徒刑14年6月，與屏東地院判決刑度相差不多，可上訴。

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