狼兄指侵年幼繼妹 檢罕見求情：監獄不該關這種人才對

林姓男子因為家庭境遇，產生畏避型人格，因此下手指侵繼妹，檢察官上訴時替他求情。（記者王捷攝）

2021/10/30 00:31

〔記者王捷／台南報導〕單親、隔代教養的林姓男子趁祖母睡著時指侵繼妹，一審依家暴妨害性自主判4年徒刑，林男上訴台南高分院，檢方替他求情說，「監獄不該關這種人才對」。經司法鑑定，林男經歷生母外遇、繼母離開，還被趕出門，情感不安全感轉向容易控制的年幼異性，產生戀童症與畏避性人格，父親得知後選擇原諒兒子，高分院也因此減刑改判2年徒刑，刑中林男要接受治療。

林男約30歲，生母在他3歲時外遇離家，父親為了拚事業將他與哥哥丟給祖母隔代教養，林男表現好時沒有獲得肯定，低潮時也沒有人激勵，身邊唯一可以溝通的哥哥去當自願役後，他逐漸封閉自己，身邊沒朋友，成績又不好，無法獲得認同感。他15歲那年，爸爸再娶中國籍繼母，繼母生下繼妹，也是這件家暴妨害性自主案的被害人。

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鑑定時發現，林男像是陌生人一樣，加入父親重組的家庭，曾把注意力轉向運動，雖然他的體力很好，曾擔任足球社長，但因為家庭產生畏避人格，害怕與人相處，無法凝聚團隊，再度失去認同感，出了社會後別說女朋友，連朋友都找不到。

案發後，林男每次都騎3小時車到嘉南療養院接受鑑定，他穿著很整齊，背著後背包，對於醫師的詢問，他很抗拒提到家庭關係，只希望針對案件本身，醫師深入挖掘，得知他因為家庭環境，導致對感情的依附與安全感出現矛盾，加上性慾累積，對於這種無力感，產生焦慮的一種心理補償方式，就是對兒童或是相對弱勢者，進行性方面的控制，來解決心理的矛盾與衝突。

然而，林男每次對繼妹強制猥褻後，都會後悔，認為失去了家人，但是性慾累積後又重複對繼妹猥褻，不斷惡性循環。在法庭上，檢察官替林男求情，尋求刑法59條減刑的機會，法官也認為，家內發生的性侵，應該了解林男的背景以及心理狀態，讓法院有更多客觀證據能做評判。

經過嘉南療養院的司法精神鑑定，院檢逐漸了解林男。林男父親也很自責，說曾經送兒子去看精神科，但兒子一直很封閉，門診無法進行下去，看見司法鑑定後，他希望法官能給兒子一個機會，高分院也因此減刑改判2年徒刑，並接受治療。

林男對繼妹做出性犯罪，兩造屬於親屬關係，有保護令規範林男，也讓警方執法上有依據。但是對於隨機侵害幼童的嫌犯，該如何保護被害人？嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏說，可以參考英、美政策，修法設計「禁制令」類似用保護令的方式，保護可能遭受隨機犯案的被害人。

李俊宏說，對於戀童症的被告，有「三角原則」，協助更生、戒護與治療，3個都不能少，在戒護上，台灣雖然有電子腳鐐，可以限制更生者靠近學校或補習班，但是台灣的城市發展較為密集，定位可能無法這麼清楚，有些更生人從住家一出來就可能有學校或補習班。

他舉例，英、美兩國有類似「禁制令」的規定，以法令規範更生人不得靠近某些機構，類似保護令的方式，讓警方在執法上有法源，配合墊子腳鐐，可能會是成本較低的被害人措施。

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