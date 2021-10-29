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    首頁　>　社會

    女看診手腳遭綁在床上性侵 整復師瞎辯：推拿不小心

    女子遭整復師扣在整復床上性侵，桃園地院依強制性交罪，判處涉案整復師4年6月徒刑。（情境照）

    女子遭整復師扣在整復床上性侵，桃園地院依強制性交罪，判處涉案整復師4年6月徒刑。（情境照）

    2021/10/29 17:23

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕汪姓男子在桃園市桃園區開設整復診所，去年5月間有女子前往推拿，躺在整復床上手腳遭汪男扣住，咬胸、以手指性侵得逞，汪男始終否認犯行，甚至稱「推拿不小心插入」，女子下體、胸部都有紅腫，採得的檢體與汪男DNA符合，桃園地院依強制性交罪判處汪男4年6月徒刑。

    女子控訴，她是汪男整復診所的常客，不時會與朋友前往推拿，去年5月4日她先到診所，汪男要她躺在小房間整復床，還刻意拉下診所鐵門，起初都是正常推拿，直到汪男開始脫她褲子，她察覺有異抗拒，汪男卻聲稱「這是治療、沒有要幹嘛」，她嚇壞躲到房間角落，竟被汪男強拉回床上扣住手、腳，以乳液塗手性侵、咬胸，汪男深知她的朋友也會來，約半小時後將她鬆開，還威脅不可以報警，她假裝鎮定待汪男開門，隨即拿著手機奪門而出，連外套、包包都來不及拿，在友人陪同下報案、到醫院驗傷。

    汪男始終否認犯行，推稱女子是熟客，都有友人陪同，他不可能性侵，一臉無辜說「我什麼都沒有做卻被告」，在法院審理時對於相關證物，推稱「確實有把手指插入女子陰道，可能是推拿不小心插入，有以手撫摸胸部，是為了擦藥」。

    由於女子前後指證一致，案發當下即害怕、激動地向友人求救，下體、胸部紅腫與陳述的性侵過程吻合，採得的檢體與汪男DNA符合，法官不採信汪男說詞，審酌他有前科屬累犯、犯後否認等理由，依強制性交罪判處4年6月徒刑。

    女子遭整復師扣在整復床上性侵，桃園地院依強制性交罪，判處涉案整復師4年6月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    女子遭整復師扣在整復床上性侵，桃園地院依強制性交罪，判處涉案整復師4年6月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

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