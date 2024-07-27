疑操作手機分心 板橋遊覽車駕駛闖紅燈撞死阿嬤
2024/07/27 19:45
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋驚傳出死亡車禍，賴姓男子今天一早駕駛遊覽車疑趕行程，闖紅燈撞上騎機車直行的林姓阿嬤並輾過她，林婦傷重不治；賴嫌無酒駕，警方不排除賴嫌操作手機分心肇禍，將過濾行車紀錄器、手機及車上乘客釐清，並依過失致死罪嫌送辦，檢方裁定交保候傳。
警方調查，死亡車禍發生在今天上午七時許，五十五歲賴姓男子駕遊覽車沿遠東路行駛，行經南雅南路2段路口，當時燈號轉紅，賴嫌仍駕車衝過路口，直接撞上綠燈直行的八十三歲林姓阿嬤騎乘機車，撞倒後右前輪還輾過人車，林婦當場失去生命徵象，緊急送醫回天乏術。
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警方到場，現場一片凌亂，遊覽車因撞擊女騎士，車頭玻璃碎裂，機車零件、置物箱內物品散落一地，留有斑斑血跡；警方對賴嫌酒測，沒有酒精反應，他辯稱沒注意到剛轉紅燈，也沒發現騎士，且撞擊時也向左閃避。
據了解，賴嫌搭載卅餘人要到南投清境農場家族旅遊，事發後他因輕傷送醫，遊覽車公司安排另一車接駁旅客們繼續行程。
警方過濾監視器，確認駕駛闖紅燈肇事，今天下午相驗林婦遺體，家屬難掩哀痛，無法接受老母親一早外出種菜運動，就遭遇噩耗，對司機提告，希望警方調查真相，還給家屬公道；檢方裁定賴嫌交保候傳，警方將吊扣賴嫌駕照，至於車禍肇因，仍待調查釐清。