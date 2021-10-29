為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3天2救援！ 北大武山又有山友受傷

    消防人員下午接觸到受傷山友，現場幫忙包紮處理。（屏東縣消防局提供）

    消防人員下午接觸到受傷山友，現場幫忙包紮處理。（屏東縣消防局提供）

    2021/10/29 17:48

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣泰武鄉百岳「北大武山」今天（29日）傳出1名男山友滑倒腳受傷，屏東縣消防局據報派員上山救援，這是27日消防人員把雙膝疼痛無法行走的57歲女山友背下山後，3天內第2起救援，救難人員疲於奔命。

    據了解，劉姓男山友有辦入山證等申請手續，行程2天1夜，今天是第2天，獨自一人下山時在6.3K一帶滑倒，腳受傷請求支援。

    消防局說，上午10點47分接獲受傷救護案，1名男登山客，右腳扭傷請求協助，派遣泰武、來義、特搜、第二大隊（共計6車13人及義消5人）由副大隊長林世斌帶隊。

    救難人員今天下午5時於4.92K接觸49歲受傷山友，經評估，他手腳發麻，右腳踝腫脹給予包紮固定，帶往檜谷山莊休息，待明天再行評估傷勢護送下山。北大武住宿點檜谷山莊莊主吳德發說，6.3K接近最後水源，就算沒有下雨也很溼滑，呼籲山友行經時要特別注意，除非體能相當好，否則排行程時最好3天2夜，時間較為充裕安全。

    之前在26日晚間9點多，57歲女姓山友跟朋友登北大武山，回程途中雙膝疼痛無法行走求援，檜谷山莊主先將女山友背到山屋休息一晚，消防局27日清晨6點出動19人、6車上山救援，輪流背女山友下山，中午12點半抵達登山口，該團含領隊共8人，入山沒有申請登山證，領隊沒有相關救命術證書或救護技術員相關證照，被消防局依違反屏東縣登山活動管理自治條例第4條、第6條舉發。

    消防人員幫受傷山友緊急處理包紮。（屏東縣消防局提供）

    消防人員幫受傷山友緊急處理包紮。（屏東縣消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    眠月線山友墜落身亡 消防員：橋上會車 等人過卻摔下去
    2021/10/26 10:52

    眠月線山友墜落身亡 消防員：橋上會車 等人過卻摔下去
    登玉山女山友疑高山症發作 消防隊員救援走一趟5個多小時
    2021/10/21 08:12

    登玉山女山友疑高山症發作 消防隊員救援走一趟5個多小時

    「明日城2」起漲末班車 請抓緊機會
    下山遇溪水暴漲 屏風山3登山客受困獲救
    2021/10/13 21:47

    下山遇溪水暴漲 屏風山3登山客受困獲救
    山友怒了！網美勝地鳶嘴山 驚見登山客站山尖表演噴火
    2021/10/13 06:33

    山友怒了！網美勝地鳶嘴山 驚見登山客站山尖表演噴火
    雙十連假獨攀再生山至能高山 男山友失聯
    2021/10/12 16:43

    雙十連假獨攀再生山至能高山 男山友失聯
    嚴懲害群之馬！玉山、太魯閣跟進雪霸 登山重大違規停權3年
    2021/09/29 17:07

    嚴懲害群之馬！玉山、太魯閣跟進雪霸 登山重大違規停權3年
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播