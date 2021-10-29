3天2救援！ 北大武山又有山友受傷

消防人員下午接觸到受傷山友，現場幫忙包紮處理。（屏東縣消防局提供）

2021/10/29 17:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣泰武鄉百岳「北大武山」今天（29日）傳出1名男山友滑倒腳受傷，屏東縣消防局據報派員上山救援，這是27日消防人員把雙膝疼痛無法行走的57歲女山友背下山後，3天內第2起救援，救難人員疲於奔命。

據了解，劉姓男山友有辦入山證等申請手續，行程2天1夜，今天是第2天，獨自一人下山時在6.3K一帶滑倒，腳受傷請求支援。

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消防局說，上午10點47分接獲受傷救護案，1名男登山客，右腳扭傷請求協助，派遣泰武、來義、特搜、第二大隊（共計6車13人及義消5人）由副大隊長林世斌帶隊。

救難人員今天下午5時於4.92K接觸49歲受傷山友，經評估，他手腳發麻，右腳踝腫脹給予包紮固定，帶往檜谷山莊休息，待明天再行評估傷勢護送下山。北大武住宿點檜谷山莊莊主吳德發說，6.3K接近最後水源，就算沒有下雨也很溼滑，呼籲山友行經時要特別注意，除非體能相當好，否則排行程時最好3天2夜，時間較為充裕安全。

之前在26日晚間9點多，57歲女姓山友跟朋友登北大武山，回程途中雙膝疼痛無法行走求援，檜谷山莊主先將女山友背到山屋休息一晚，消防局27日清晨6點出動19人、6車上山救援，輪流背女山友下山，中午12點半抵達登山口，該團含領隊共8人，入山沒有申請登山證，領隊沒有相關救命術證書或救護技術員相關證照，被消防局依違反屏東縣登山活動管理自治條例第4條、第6條舉發。

消防人員幫受傷山友緊急處理包紮。（屏東縣消防局提供）

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