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    員警遭控搶外送員餐點 北市警局：已送檢偵辦

    外送員（右）今和台北市議員洪健益（左）開記者會說明事件，他控訴事發後對方律師要求簽和解書，搶餐員警卻在旁吃鹽酥雞，感受不到其歉意。（記者楊心慧攝）

    外送員（右）今和台北市議員洪健益（左）開記者會說明事件，他控訴事發後對方律師要求簽和解書，搶餐員警卻在旁吃鹽酥雞，感受不到其歉意。（記者楊心慧攝）

    2021/10/29 18:21

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市警局一名陳姓員警疑因急性思覺失調，竟攔阻外送員搶奪餐點，導致外送員相當驚恐，外送員今和台北市議員洪健益開記者會說明事件，他控訴事發後對方律師要求簽和解書，搶餐員警卻在旁吃鹽酥雞，感受不到其歉意，他更質疑員警根本不適任警察；台北市警局表示，將依強奪罪把該警送辦，並列關懷輔導對象。

    林姓外送員指出，他在9月23日深夜騎車送餐時，發現一名男子尾隨進入送餐地點民宅，過程中男子自稱是點餐民眾，他覺得有點奇怪，要求對方出示手機點餐證明，但沒想到男子突然伸手搶餐點，雙方發生拉扯，他還被對方壓制。

    外送員表示，該男還出示公務員證件，表明員警身分，他趁隙傳訊給點餐民眾，才順利脫困，男子搶奪餐點後離去，他只好像點餐客戶求救，並在當晚向轄區派出所報案。

    外送員指出，北市刑警大隊隔天晚間通知他前往洽談，才發現搶奪餐點的是員警，對方律師要求他簽和解書，但動手搶餐的員警卻在旁吃鹽酥雞，完全感受不到該員警的歉意，質疑這樣的員警是否適任現職，至今他還覺得很恐慌。

    台北市警察局刑警大隊表示，所屬陳姓員警近期因身體不適於9月23日請假就醫，於當日深夜搭乘Uber計程車時，因急性思覺失調，突於停車時下車攔阻外送員，遭指控搶奪餐點；經民眾報案後，轄區大同分局及刑警大隊立即依法處理，刑警大隊除向當事人表達深刻的歉意，並將全案事證於10月15日移送士林地檢署依法偵處，列為關懷輔導對象。

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