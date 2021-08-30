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    高院法官郭豫珍辦畫展 捐420萬義賣所得給殉職警遺族

    高院法官郭豫珍捐贈義賣所得420萬元給警政署，署長陳家欽回贈感謝狀。（記者姚岳宏翻攝）

    高院法官郭豫珍捐贈義賣所得420萬元給警政署，署長陳家欽回贈感謝狀。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/08/30 16:00

    〔記者姚岳宏、實習記者蔡昀真／台北報導〕台灣高等法院法官郭豫珍舉辦《藍色覺思》公義畫展，以抽象的司法概念轉化成具象的畫面，廣受矚目。郭豫珍有感於殉職警察遺眷的孤苦失依，特別捐出畫展所得420萬元給警政署，表達對執勤受害警察的感念，以及對遺眷的關懷。

    今日上午警政署舉辦「藍色覺思」公義畫展所得捐贈儀式，由署長陳家欽代表接受捐贈，並頒發感謝狀，向郭豫珍及響應畫展活動的捐款者表達謝意，感謝他們以實際行動支持警察，關懷遭受暴力殉職的警員家庭，陳家欽表示會將該筆捐款設立專戶管理，並研訂相關申請規定，函請全國警察機關轉知符合資格的遺族提出申請。

    《藍色覺思》畫展，是郭豫珍以法槌當畫筆，用天平做調色盤，以豐富的色彩、感染力與爆發力，帶給觀賞者對司法現象的反思與震撼，產生文字描寫無法比擬的視覺衝擊。

    郭豫珍有感於去年殉職的年輕警察，映照著心碎的警員父母，又想到很多犯罪被害人個案，一開始社會充滿關懷激情，但隨著時間流逝，他們的事蹟逐漸被遺忘，留下的卻是孤苦的雙親、失依的子女。因此郭豫珍發願要藉著調色盤和油彩，將賣出畫作的收益捐給警政署公益專戶，援助這些家庭。

    陳家欽強調，對於執勤過程中奮勇犧牲的同仁，警政署一定會提供最大的照顧與協助。同時感謝社會各界的支持， 警政署將持續強化員警的執勤安全，讓警察同仁能安心為治安工作打拼。

    高院法官郭豫珍捐贈義賣所得420萬元給警政署，署長陳家欽回贈感謝狀。（記者姚岳宏翻攝）

    高院法官郭豫珍捐贈義賣所得420萬元給警政署，署長陳家欽回贈感謝狀。（記者姚岳宏翻攝）

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