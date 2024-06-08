台南老婦閃違停車遭輾死 憾事隔天又有4貨車違停

西門路段許多商家都會卸貨需求，但是業者在規劃店面時，沒有設計卸貨區，附近店家的貨車都要違規停車來卸貨，險象環生。（記者王捷攝）

2024/06/08 06:44

〔記者王捷／台南報導〕6日上午，80多歲的林婦騎車行經台南西門路上，為閃違停的小貨車，遭大貨車擦撞輾死，兩輛車都是要去路邊的超市卸貨，豈料事隔一日，又發現4輛貨車違停，警方表示，以新化老街為例，嚴格取締很容易，但實施科技執法後，業者又反彈生意下滑，如此內耗無法改善交通，請業者發揮社會責任，不要放任違停。

西門路上是交通要道，道路兩旁有超商、超市，還有百貨公司、藍晒圖文創園區，店家都有卸貨需求，但是在路邊的超市進貨量大，貨車停車格只有一個還非常小，大型貨車無法停進去，就會占用慢車道，汽機車的用路環境險象環生。

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在6日發生死亡車禍後，警方到場會勘，又發現4輛貨車違規停車，一輛佔用機慢車優先道、一輛在不知是紅線還是黃線處違停、一輛車停卸貨車格，但是超出車格佔用的機慢車優先道，另一輛直接停在公車停靠區。

警方在得知4輛車都是要去超市卸貨，請超市業者發揮社會責任，約束貨車司機，另外針對貨車停車格，交通局辦死亡車禍會勘時，南警六分局建議，比照對面新光三越，縮減人行道來做停車彎，否則貨車佔用機慢車道，會影響機車動線，強迫機車偏行，6日的車禍就因這樣造成。

警方呼籲市區業者，尤其占用騎樓、用車庫改建成店面的業者，在賺錢時發揮社會責任，不要放任違規停車，對警方來說，目前科技執法很先進，以新化老街為例，不到一個月可開出上千張罰單，但在執法後，業者又透過各種關係反彈，批評警方不讓業者活命，交通環境要靠大家一起協力，才能變得更好。

6日發生死亡車禍的地點，標線不清，不曉得到底是紅線還是黃線？（記者王捷攝）

黃線晚上8點到隔天上午7點可以停車，但是路段標線不清。（記者王捷攝）

警六分局會勘時發現，6日死亡車禍，7日又有4輛貨車違規停車卸貨，已請超市張貼告示牌，約束司機。（記者王捷攝）

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