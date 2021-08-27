勞動基金炒股案操盤手游迺文 500萬交保今獲釋

勞動基金操盤手游迺文。（資料照）

2021/08/27 13:21

〔記者吳政峰／台北報導〕勞動基金運用局國內投資組長游迺文在職時，被控炒作勞動基金，幫助寶佳集團等業者出脫遠百持股獲利4.5億元，台北地檢署偵辦後，依貪污罪的「收受不正利益及圖利」、投顧法、證交法等罪嫌聲押游迺文成功，今年二月起訴游等12名官商。全案移審台北地院，合議庭認無接押必要，25日裁准500萬元交保。家屬27日中午辦理交保，若手續順利，游迺文預計今（27）日下午可走出台北看守所。

北院認為目前證據多已查明，游迺文無串證之虞，25日裁定他以500萬元取代羈押禁見，並限制住居，限制出境、出海8月，每週五下午至台北市思源街派出所報到。

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家屬27日籌到500萬元交保金，中午到北院辦理交保，目前手續仍在進行中，若確認金額無誤，北院將開立釋票給北所，北所一旦收到，就會立刻放人，故如果一切順利，游迺文27日下午即可邁出北所，重獲自由身。

游迺文雖否認犯行，但合議庭仍指出，他去年8月10日在與寶佳集團等主管的聚餐中，多次提及購入遠東百貨股票，之後勞金局與券商就開始買進遠百股票，助寶佳等公司出脫遠百持股，以相對成交手法影響遠百股價，涉犯收賄、圖利、操縱股價等罪嫌疑重大，有重罪逃亡之虞。

合議庭考量目前審理進度，認為游迺文若能提出500萬元保證金，並予限制住居與出境出海，每週至警局報到一次，當可確保後續訴訟，因此裁准具保。

游迺文被控拉攏代操投信承接寶佳倒貨的遠百持股，護航寶佳出脫持股獲利約4.5億元。檢調查出，寶佳於2019年5月買進18萬張遠百股票，去年5月至7月疫情嚴重期間開始倒貨，但售出量不如預期，邱裕元找上在勞金局操盤的大學學長游迺文，遊說以勞動基金承接寶佳的遠百持股，游接受宴飲後，要求復華、統一、群益投信配合買進遠百股，助寶佳倒貨。

北檢今年2月依貪污治罪條例「收受不正利益及圖利」、違反投顧法、證交法等罪嫌，起訴游迺文等12名官商。北院審理中，今年3、4月間已陸續傳喚唐楚烈等人進行準備程序，4人和游迺文都否認勾結、倒貨，堅稱是專業的投資判斷。

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