勞金炒股案》寶佳執行長唐楚烈：看報才知「游組長」叫游迺文

涉入勞動基金炒股案的寶佳資產執行長唐楚烈（見圖左）今天出庭否認犯罪，強調是看好遠百每股淨值達55元，辯稱是檢調偵辦之後，看報才知道曾與兒子餐敘的「游組長」是勞動基金管理局投資組長游迺文。（資料照，記者廖振輝攝）

2021/03/24 19:38

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院今開庭審理勞動基金炒股案，傳喚被告寶佳資產執行長唐楚烈，唐楚烈否認犯罪，辯稱是檢調偵辦之後，看報才知道曾與兒子餐敘的「游組長」是勞動基金管理局投資組長游迺文，他否認和游迺文共謀炒作遠東百貨股票，而是看好遠百每股淨值有55元。

台北地檢署今年2月起訴指出，游迺文2016年結識寶佳資產管理公司投資主管邱裕元，游、邱涉嫌策劃操縱遠百股價，去年8月安排飯局，唐楚烈的兒子唐振堯與會，不久游迺文就要求下屬買入遠百股票，助唐楚烈「倒貨」出脫手頭的遠百持股，導致勞動基金虧損。

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唐楚烈今答辯指出，寶佳分析師2019年5月參加遠百的法說會後，研判有3大投資價值，包括百貨業營運穩定成長，往年股價不佳是因在中國虧損，且信義計畫區A13、竹北大遠百即將開幕，將有計畫轉型為綜合娛樂百貨業，遠百帳面資產價值也有被低估，經估算後認為遠百公司每股淨值有55元，因此決定買入。

唐楚烈說，原本對遠百股的持股目標為10%，因受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情影響，股價大跌，因而加碼買進至12%以攤平購股成本，直到股價反彈超過購股成本價21.5元，才逐步賣出。

唐楚烈說，寶佳買入遠百股票屬「財務性投資」，購股數量、價格都由執行長決定，有別於長期持有的「策略性投資」須向董事會報告取得同意，因此他才未向董事會報告，邱裕元是聽從他的指示去執行，他不知道邱裕元如何與游迺文聯繫，僅承認交代邱裕元帶著唐振堯去打球、吃飯，但目的是要讓唐振堯多認識金融圈的人，去年8月的飯局，是他第一次聽到「游組長」，後來勞退基金案爆發，他看報紙才知道「游組長」就是游迺文。

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