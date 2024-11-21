村長率11獵人 救回失聯3天山友

鍾姓男山友在宜蘭古魯林道失聯3天獲救。 （宜蘭縣消防局提供）

2024/11/21 05:30

鍾男為找手機墜谷 近視千度摔傷無法移動 失溫虛弱奇蹟獲救

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕新北市五十五歲鍾姓男子十六日和山友攀登宜蘭縣大同鄉寒溪村古魯林道，為找尋手機墜谷失聯；歷經搜救隊三天搜救，昨早順利獲救。率先找到鍾男的大同寒溪村長董經國，率十一名泰雅獵人入山，下切三層樓高瀑布，見鍾男躺臥深溝虛弱回應「左胸好痛」，立即給予食物及保暖衣物，安撫「人平安就好！」

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下切三層樓高瀑布尋獲

董經國是目前效力於中華職棒富邦悍將選手董子恩的爸爸，在鍾男失聯三天期間，不斷關心搜救進度，前晚與寒溪社區發展協會及泰雅狩獵協會召開會議後，昨早率十一名獵人分成二組穿著雨鞋、攜帶鐮刀加入警消搜救行列，並按照鍾男遺失裝備路徑搜索，走到一處瀑布時，直覺下切谷底找人，再翻越一顆大石後，果真在深溝發現鍾男。

董經國是悍將球星董子恩父

「不管任何死角都要找一遍！」董經國說，鍾男被發現地點很不起眼，初判應該是從山上跌落深谷，沿途因是陡峭山壁，導致他身體多處擦傷、眼睛瘀青，肋骨也疑似斷裂，鞋子還掉落只剩左腳有鞋，眼鏡遺失更造成近視一千多度的他，只能臥躺無法看清周遭環境。

董經國指出，上山約一小時找到鍾男，下山因路途險峻花了二小時，很欣慰鍾男平安被找回，這是他首度參與搜救任務，「人平安就好」，慶幸每一名進到部落的人都能平安離去。

靠雨水和意志力支撐

鍾男和山友一行廿人攀登古魯林道，十七日上午脫隊找尋遺失手機後失聯；警消十八日獲報入山搜救，經地毯式搜尋，昨早七點半在山區瀑布附近找到人。因山區濕冷，鍾男失溫虛弱，三天待援過程，僅喝雨水、靠身上僅剩食物及意志力支撐。

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消防人員協助將鍾男護送下山 。 （宜蘭縣消防局提供）

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