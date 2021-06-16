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    勞退炒股案寶佳執行長唐楚烈 疫情嚴峻仍須每週上派出所一趟

    台北地方法院合議庭裁定自6月15日起，唐楚烈（左）4人仍須每週五至派出所現身報到一次。（資料照）

    台北地方法院合議庭裁定自6月15日起，唐楚烈（左）4人仍須每週五至派出所現身報到一次。（資料照）

    2021/06/16 16:57

    〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理「勞動基金炒股」弊案，上月因遇武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發進入全國第三級警戒，上月原本裁定於6月14日之前，暫時免除寶佳資產執行長唐楚烈、復華投信投資長邱明強等4名主嫌每週須至派出所報到3次的命令；不過，合議庭後來認為依照目前審理進度，4人仍不宜完全解除報到，否則難以掌握行蹤，裁定自6月15日起，唐楚烈4人仍須每週五至派出所現身報到一次。

    全案今年2月台北地檢署起訴12人，並將在押5人移審北院，時任勞動基金運用局國內投資組長游迺文延押迄今，寶佳資產執行長唐楚烈獲裁1000萬元交保，寶佳投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、復華投信基金經理人劉建賢等3人，各500萬元交保，均限制住居、出境、出海，每週一、三、五須至指定派出所報到3次。

    但今年5月15日因應疫情突然爆發發布三級警戒，合議庭指示，裁定免除唐楚烈4人5月19日至6月14日期間赴派出所定期報到的命令。

    中央流行疫情指揮中心隨後於6月7日，宣布全國三級警戒延長至6月28日，復華投信劉建賢遂提出聲請，請求免除報到，或在解除三級警戒之前，暫緩定期報到，或改以通訊方式報到。

    合議庭審酌，本土疫情持續嚴峻，考量唐楚烈4人因定期報到所增加的接觸風險，以及對派出所增加的防疫能量，但又要兼顧國家行使刑事司法權、維護社會秩序和公共利益，權衡比例後，認為雖須適度減少報到次數。

    然而，依照全案目前的訴訟進度，4人仍有定期報到的必要，不宜貿然免除報到處分，「通訊報到」則將使法院無法確認被告身在何處，難以達到替代羈押的目的，因此裁定自6月15日起，唐楚烈等4人應於每週五晚間6時至10時，至派出所報到一次。

    游迺文被控拉攏代操投信承接寶佳倒貨的遠百持股，護航寶佳出脫持股獲利約4.5億元。檢調查出，寶佳於2019年5月買進18萬張遠百股票，去年5月至7月疫情嚴重期間開始倒貨，但售出量不如預期。

    邱裕元找上在勞金局操盤的大學學長游迺文，安排招待宴飲，說服游以勞動基金承接寶佳的遠百持股，游隨後即要求復華、統一、群益投信配合買進遠百股，助寶佳倒貨。

    北檢今年2月依貪污治罪條例「收受不正利益及圖利」、違反投顧法、證交法等罪嫌，起訴游迺文12人；北院今年3、4月間已陸續傳喚唐楚烈等人進行準備程序，4人和游迺文都否認勾結、倒貨，堅稱是專業的投資判斷。

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