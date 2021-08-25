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    勞退基金炒股案 勞金局前組長游迺文500萬交保

    「勞動基金炒股」弊案主嫌、時任勞動基金運用局國內投資組長游迺文，去年11月起偵查至審理期間迄今已被羈押禁見9個月，押期將於9月8日屆滿，游聲請具保停押，台北地院合議庭日前開庭調查後，今日裁准500萬交保。（資料照）

    「勞動基金炒股」弊案主嫌、時任勞動基金運用局國內投資組長游迺文，去年11月起偵查至審理期間迄今已被羈押禁見9個月，押期將於9月8日屆滿，游聲請具保停押，台北地院合議庭日前開庭調查後，今日裁准500萬交保。（資料照）

    2021/08/25 15:34

    〔記者張文川／台北報導〕「勞動基金炒股」弊案主嫌、時任勞動基金運用局國內投資組長游迺文，去年11月起偵查至審理期間迄今已被羈押禁見9個月，押期將於9月8日屆滿，游聲請具保停押，台北地院合議庭日前開庭調查後，今日裁准500萬元交保。

    裁定指出，准予游迺文以500萬元保證金取代羈押禁見，但限制住居，並限制出境、出海8月，每週五下午至台北市思源街派出所報到；若游未能於9月8日前完成具保，則延押2個月。

    合議庭認為，游迺文雖否認犯行，但依證據認為他主動發起、參與去年8月10日的聚餐，並多次提及購入遠東百貨股票，之後勞金局與券商開始買進遠百股票，助寶佳等公司出脫遠百持股，以相對成交手法影響遠百股價，涉犯涉犯收賄、圖利、操縱股價等罪嫌疑重大，重罪有逃亡之虞。

    合議庭考量目前審理進度，認為游迺文若能提出500萬元保證金，並予限制住居與出境出海，每週至警局報到一次，當可確保後續訴訟，因此裁准具保。

    游迺文被控拉攏代操投信承接寶佳倒貨的遠百持股，護航寶佳出脫持股獲利約4.5億元。檢調查出，寶佳於2019年5月買進18萬張遠百股票，去年5月至7月疫情嚴重期間開始倒貨，但售出量不如預期，寶佳投資主管邱裕元找上在勞金局操盤的大學學長游迺文，遊說以勞動基金承接寶佳的遠百持股，游接受宴飲後，要求復華、統一、群益投信配合買進遠百股，助寶佳倒貨。

    北檢今年2月依貪污之「收受不正利益及圖利」、違反投顧法、證交法等罪嫌，起訴游迺文等12名官商。北院接押後，裁定續押游迺文，寶佳集團執行長唐楚烈1000萬元交保，寶佳投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、復華投信基金經理人劉建賢3人，各500萬元交保，皆限制住居、出境、出海，每週至派出所報到。

    北院已陸續傳喚唐楚烈等人審理，游等5人都否認勾結倒貨，堅稱是專業的投資判斷。

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