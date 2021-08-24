服社勞做假翁茂鍾認罪道歉 獲50萬交保、限制住居

翁茂鍾（車內者）快步坐進親友駕駛的休旅車，不發一語離去。（記者王俊忠攝）

2021/08/24 14:13

〔記者王俊忠／台南報導〕台南富商、佳和集團董事長翁茂鍾，9年前捲入炒股等案被判刑1年、獲准到台南警所做社會勞動，他卻勾結警所幹部、員警造假紀錄，被檢察官起訴、收押。台南地院24日上午開庭，翁重申認罪、不會逃亡，向社會道歉，會用餘生多做公益，盼法官從輕量刑，並讓他交保。

台南地院合議庭開庭後諭知此案將於9月7日下午宣判，准翁50萬元交保，但要翁限制在台南官田工廠住處住居，在宣判前須每天到麻豆警分局報到1次。翁的委任律師與其公司多位員工在開庭後為翁交50萬保證金，在翁步出法院時，員工紛紛舉手為翁遮擋鏡頭，翁未發一語、快步走上車子離開。

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翁的委任律師轉述，翁表示尊重司法，感謝各界關心。

翁茂鍾涉偽造文書、做假社會勞動案，今上午在台南地院開庭，收押中的翁與同案被告、南市警局官田分駐所前副所長楊博賢都出庭應訊。

審判長詢問對於檢方起訴犯罪內容與證據問題，翁、楊兩人都說認罪、沒有意見。

檢察官詢問翁「2012年間寫的筆記本內容真實嗎？服社勞前有跟檢方、警局高層等司法人員說過嗎？案子在台北判刑確定，怎那麼好能想到那裡就到那裡服社勞？前南市警局長陳子敬還到官田所看過他，在翁服社勞前，有基層員警就知道翁要到官田所服社勞，翁還寫感謝信給執行檢察官」。

曾任南市警友會理事長的翁茂鍾一再辯解那筆記本是隨興寫的，因個性較健忘，會寫筆記記錄些事，但有些事不見得記得很清楚，是請律師照正常程序申請社勞，陳子敬局長不見得是專程去看他，也可能是查勤啊，因執行檢察官曾問過、關心他台中另1個案子進度，他才寫信致謝，這是人之常情。

公訴檢察官強調，翁在檢方偵查時否認犯行，到法院審理才認罪，在偵查時翁提出一些資料，如今又說都不記得、記憶突一夜消失，是否真誠認罪？讓人質疑；他也未明確交代到官田所執行社勞的細節，勞動時數不實，破壞社勞制度，要求合議庭判翁2年以上徒刑。

楊博賢也向合議庭坦言是一時失慮，當時考量翁理事長對警界付出多，他才會做錯事，在偵查時已清楚交代案情，想彌補這過錯，內心覺得很懺悔、良心受到譴責與很大懲罰，也要向社會道歉，他目前也沒有工作，請法官從輕發落、給他自新機會。但在開庭後，楊面對記者詢問，他急忙閃躲、不願回應，快步離去。

與公懲會前委員長石木欽等多位司法官有不當往來及送禮、飲宴的翁茂鍾，被爆出有27本詳列與司法官、警、調、民代及官員往來的筆記本，籠絡名單逾200人，涉幫官員們「喬事」的現代版《百官行述》，這醜聞重創我國司法形象。據指出，翁還另涉其他4大案，都在偵查中。

翁茂鍾（左戴帽者）走出台南地院時，其多位員工、友人伸手為他遮擋鏡頭。（記者王俊忠攝）

涉翁茂鍾服社勞造假案的南市警局官田分駐所前副所長楊博賢（左1）在開庭後急忙閃躲媒體詢問。（記者王俊忠攝）

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