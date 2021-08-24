偵查隊小隊長涉貪遭停職 他興訟哭窮仍遭駁回

黃臺明原任偵查隊小隊長，因涉貪遭起訴，另遭北市府依法停職，雖他不服停職處分而提起行政訴訟，仍遭北高行判決敗訴。（資料照）

2021/08/24 13:05

〔記者溫于德／台北報導〕原北市警局萬華分局偵查隊小隊長黃臺明，涉嫌於2017年間包庇轄區賭場業者並收賄21萬元，事後遭地檢署起訴，另被台北市政府依法停職。黃自認清白，且停職處分嚴重影響家計，提起行政訴訟請求撤銷；台北高等行政法院依「警察人員人事條例」規定，認定只要警員「涉嫌貪污罪」且遭「起訴」，權責機關並無裁量權限，「只能」核布停職，判黃員敗訴，可上訴。

黃員主張自己在檢警歷次訊問時，一概否認收受賄賂，反而是賭場業者陳述前後不一，檢察官卻未詳加調查便將他起訴，且案件未判刑定讞前仍應受無罪推定，北市府卻直接作成原處分要他停職，也未給予陳述意見機會，原處分應屬違法。

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黃員並強調自己從警多年，屢破重大刑案、接受表揚，可見他注重自身清譽，卻因他人誣陷無端纏訟數年，甚至因停職僅能受領微薄俸給且公務員不能兼職，導致家庭生計陷入重大危機，即便未來獲判無罪，也已發生重大損害，請求撤銷原處分。

北市府解釋，黃員既然遭檢方起訴，已該當「警察人員人事條例」中停職要件，且「應」予以停職，北市府並無裁量權限。

北高行指出，「警察人員人事條例」規定警察涉嫌貪污案件經檢察官提起公訴，於第一審判決前，權責機關（本件為北市府）即應給予停職處分，並無其他裁量權限，且涉犯貪污罪被起訴的警員，若持續行駛警察職權，也難獲社會認同、信任，嚴重損及政府威信，故該規定並未違反比例原則。

況且，黃員「涉嫌貪污罪」且遭「起訴」符合停職的2項要件，就算聽取他的陳述，也無任何實益，判黃員敗訴。

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