「保護傘」餐廳遭潑雞糞 預謀犯案4人被判4至6月

「保護傘」餐廳去年10月遭人潑雞糞。（資料照，記者翻攝）

2021/08/24 11:21

〔記者張文川／台北報導〕由香港律師黃國桐發起、讓香港人在台工作的「保護傘」餐廳，去年10月遭李昭信等人合謀在店內潑雞屎穢物，檢警破案後起訴李昭慶、李昭信兄弟檔、其表哥江啟榮、及負責下手的莫凡等4人；台北地方法院審理期間，遭潑穢物而雙眼感染結膜炎的周姓女店長，到庭表明不願意和解，4名被告都認罪，莫凡否認故意傷害周女；北院今天宣判，依共同傷害罪，將主謀李昭信判刑6月，莫凡、李昭慶、江啟榮3男各判4月，皆得易科罰金各18萬、12萬元。可上訴。

保護傘餐廳遭潑糞案後，停業整理3週才重新營業，今年5月又受疫情三級警戒期間禁止內用的影響，停業1個月後轉型為外帶、外送，但生意大不如前，租金昂貴而致資金見底，本月12日才剛宣布本月底停止餐廳和手搖飲營運，不料本月20日凌晨餐廳竟遭祝融，機器、貨品、傢俱、食材付之一炬幾近報銷，損失慘重。

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檢警調查發現潑糞案幕後主使者是去年5月被通緝、潛逃中國的黑幫份子陳彥霖，透過微信聯絡他的國中同學李昭信，稱要讓保護傘「開不下去」，北檢偵結起訴4人時同步通緝陳，尚未歸案。

去年9月30日，李昭信帶朋友先赴保護傘餐廳用餐，探查內部格局，向陳彥霖回報；10月6日陳匯款3萬元給李昭信；8日李昭信再次攜友前往用餐，拍攝內部照片傳給陳，陳教唆李執行「潑雞糞」。

10月15日晚間，李昭信與莫凡至餐廳確認動線，莫凡拍下餐點照片，以便事後營造為「吃壞肚子」的單純消費糾紛，同晚李昭信4人至蘆洲的茶行討論分工，李昭信兄弟再至三重疏洪道撿拾雞內臟和雞屎，交給莫凡。

10月16日中午，李昭信兄弟與江啟榮抵達保護傘，佯裝顧客把風、錄影，莫凡進餐廳潑雞糞，周姓女店長閃躲不及而被潑得全身都是，導致眼睛結膜炎。陳男收到影片，當天再匯3萬元給李昭信，李給莫凡1萬5000元。

4人偵查期間被羈押禁見，去年11月9日起訴後，法官令4人各5萬元交保，限制出境出海，並禁止騷擾被害人。

北院審理期間，4人都認罪，惟動手潑糞的莫凡堅稱沒注意到有人，沒有故意傷害周女之意，只認過失傷害；但法官本月3日當庭勘驗監視影像，畫面中莫凡提著水桶進入保護傘餐廳，立刻朝櫃檯、廚房之間潑糞，動作過程僅2秒，潑灑方向明顯就有人，不只周女全身中招，一旁的客人也被潑到。

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