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已婚「波霸奶茶杯」大亨為愛砸上億一場空！告女模再加告其胞兄

北院上午開庭審理波霸奶茶杯大亨向女模求償案，被告新增女模的胞兄。（資料照）

北院上午開庭審理波霸奶茶杯大亨向女模求償案，被告新增女模的胞兄。（資料照）

2024/04/03 12:06

〔記者溫于德／台北報導〕素有「波霸奶茶杯」大亨之稱的54歲旅美台商施宗明，被爆砸上億元給女模卻被藉機疏遠，決定提告求償1.1億餘元。台北地院上午二度開庭，被告除女模本人，也增加女模的胞兄，原因在於施男一方指胞兄也有共同詐欺、侵占行為。

據悉，已婚施男未將他與女模的交往過程，告訴友人。

北院開庭時，施男的律師聲請傳喚女模的友人、綽號「加菲貓」的黃男作證，是為了證明女模曾向黃男打聽施男的資歷；至於陳家兄妹的律師則聲請女模的胞兄，以當事人方式進行訊問。雙方聲請均獲法官同意，定5月底三度開庭時，兩名證人到庭作證。

法官接著列出不爭執事項，包括匯款的時間點、聲請假扣押的時間，同時整理本件爭點如要求返還所受利益是否有理由、金額若干等。

法官庭末指本件原因、事實起訴時已固定，並非處於浮動狀態，且起訴前已有多位專業律師協助，起訴時應已得特定欲提告對象及事實，因此為利程序的進行，避免一再變更、追加聲明等，而有礙訴訟終結，請施男這一方自今日開庭起，除非北院諭知法律上有更正等必要，否則不得再行變更或追加被告。

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