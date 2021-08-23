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    首頁　>　社會

    疑預謀犯案 惡煞行搶網拍倉庫70萬2小時被逮

    警方於現場進行採證。（記者徐聖倫翻攝）

    警方於現場進行採證。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/08/23 11:32

    〔記者徐聖倫／新北報導〕19歲張姓男子與同夥一行4人20日前往新北市中和區某網拍倉庫持械搶劫，洗劫現金70萬、搶走被害人金飾後往三峽山區逃逸，又變裝逃回中和，警方循線2小時將張嫌等人逮回。偵訊時，張嫌堅稱沒搶錢，單純行車糾紛尋仇，但種種跡象都顯示本案為預謀行搶，張嫌等人移送後皆遭羈押禁見，避免串供、滅證。

    據了解，張嫌等人20日下午1時許帶著空氣槍、棒球棍，開車前往中和區興南路二段巷弄內某倉庫，入內就喝斥倉庫1樓的2名員工「不准動」，見到辦公桌上1只放著70萬現金的牛皮紙袋隨即搶走，接著一行人上倉庫2樓辦公室找到倉庫負責人22歲李姓男子，狠狠將他打了一頓，又再扯走李男身上金鍊，眾人得手後開車逃離。

    李男報警後，警方調閱相關監器鎖定張嫌一行人逃往三峽山區，變裝後將衣服隨意丟棄山溝，再搭Uber回到中和區連城路某民宅藏匿，警方隨即前往攻堅，順利破門將張嫌等人逮捕，並查扣作案用空氣手槍、棍棒，但並沒有在這些人身上發現贓物、贓款。

    警方將張嫌等人帶回偵訊，張嫌辯稱，因日前與倉庫負責人李男有行車糾紛，所以帶人前往尋仇，但確切行車糾紛日期、地點等都交代不清；另關於搶走70萬現金與金鍊一事，張嫌等人拒不承認，警方懷疑這些人在三峽變裝時就都已分贓並將贓款藏匿。

    警方說，本案有多處疑點，被害人李男向警方供稱，當日70萬現款剛領回辦公室，準備要結清一些款項，而張嫌等人就這麼剛好在倉庫正好有大筆現款時出現，且這些人從行搶到逃逸一氣呵成，似是預謀好的，諸多疑點接仍待釐清。警方將張嫌等人依強盜、傷害、妨害自由等罪嫌移送法辦，並遭法院裁定羈押禁見。

    警方自連城路某民宅將張嫌等人逮回。（記者徐聖倫翻攝）

    警方自連城路某民宅將張嫌等人逮回。（記者徐聖倫翻攝）

    張嫌等人得手後逃離。（記者徐聖倫翻攝）

    張嫌等人得手後逃離。（記者徐聖倫翻攝）

    張嫌等一行人前往倉庫搶劫被監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

    張嫌等一行人前往倉庫搶劫被監視器拍下。（記者徐聖倫翻攝）

    未免串供，張嫌被移送後遭法院裁定羈押。（記者徐聖倫翻攝）

    未免串供，張嫌被移送後遭法院裁定羈押。（記者徐聖倫翻攝）

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