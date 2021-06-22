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    6/22 大樂透1注獨得！3.6億獎落台中 今彩539頭獎開出2注

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/06/22 22:18

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月22日）開獎的第110000059期大樂透，頭獎1注中獎，可得3億6422萬907元，由台中市沙鹿區沙鹿里沙田路166號1樓「轉轉運彩券行」開出；第110000148期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，由高雄市前鎮區崗山南街279號1樓「贏鑫彩券行」及台北市信義區吳興街156巷25弄2號「壹陸捌金祥發投注站」開出；第110000148期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第110000059期大樂透中獎號碼為「14、17、27、43、45、48，特別號：41」，頭獎1注中獎，可得3億6422萬907元；貳獎1注中獎，可得194萬5710元；參獎共25注中獎，每注可得8萬3815元；肆獎共56注中獎，每注可得2萬4504元；伍獎共1432注中獎，每注可得2000元；陸獎共1870注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9873注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7391注中獎，每注可得400元。

    第110000059期49樂合彩中獎號碼為14、17、27、43、45、48」，四合4注中獎，每注可得20萬元；三合共63注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2400注中獎，每注可得1250元。

    第110000148期雙贏彩中獎號碼為「03、07、08、11、13、14、15、18、19、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共97注中獎，每注可得500元；肆獎共1205注中獎，每注可得100元。

    第110000148期今彩539中獎號碼為「03、11、31、32、39」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共118注中獎，每注可得2萬元；參獎共4175注中獎，每注可得300元；肆獎共4萬9097注中獎，每注可得50元。

    第110000148期39樂合彩中獎號碼為「03、11、31、32、39」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共122注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4491注中獎，每注可得1125元。

    第110000148期3星彩中獎號碼為「782」，正彩共17注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000148期4星彩中獎號碼為「9506」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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