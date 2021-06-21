別讓「香港大老闆虎哥」不高興 台中建商吃恐嚇官司

台中建商涉恐嚇遭判拘役。（示意圖）

2021/06/21 07:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名謝姓建商與洪姓男子是多年好友，雙方為了逃漏稅，過去曾互相填報不實會計憑證，卻因此衍生向銀行借貸的債務糾紛，謝去年寄了一封「香港大老闆虎哥已派人查了」、「虎哥在香港及台灣的勢力相當雄厚」、「希望我們都不要成為社會事件主角」等內容的信件給洪男，要求拿出1000萬清償債務，洪據此提告，台中地院認謝涉恐嚇罪判拘役。

台中地院審理後，認為信中所寫的內容，無非是謝藉此向洪男表達，綽號「虎哥」在香港及台灣都有相當深厚的黑道人脈及勢力，如不配合信件內所述要求，洪與其家人極有可能遭逢不測、發生危害生命、身體安全的不幸事故，認為犯罪事證明確，依恐嚇罪判謝拘役50天，得易科5萬元，可上訴。

請繼續往下閱讀...

判決指出，同是扶輪社社員的謝男與洪男是多年好友，二人在2012年至2015年間，共同謀劃並相互填具不實會計憑證，以幫助他方經營公司逃漏稅捐，或自他方取得不實統一發票作為進項憑證，申報扣抵銷項稅額而為自己經營公司逃漏稅捐，並藉此營造出謝經營公司交易活絡的假象，避免遭銀行降低或收回貸款額度。

但二人因此涉及違反稅捐稽徵法等案件，經檢方查出後處分緩起訴，但二人間卻因向銀行的借貸問題衍生債務糾紛，去年9月謝具名打了一封信件寄給對方，提及「香港大老闆虎哥已派人查了」、「虎哥在香港及台灣勢力相當雄厚」、「希望我們都不要成為社會事件主角」、「農曆7月裡，你、我及家人出入都能平安」，要求拿出1000萬清償債務。

洪男收到信後認為人身安全遭威脅向警方提告恐嚇，謝男到案後否認涉案，辯稱虎哥是在香港認識的退休長輩，不是黑道，所謂「社會事件的主角」，指的是他與洪用他人名義向銀行貸款若無法清償，會導致他人發生家庭糾紛，至於農曆7月較不平安，只是表達希望大家農曆7月都能平安而已，但法官審理後不採信。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法