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    性侵人妻逼拍裸照還嗆送「烏龜」 渣男被判賠百萬

    阿國萌生淫念，性侵小玉得逞。（情境照）

    阿國萌生淫念，性侵小玉得逞。（情境照）

    2021/06/16 07:03

    〔記者鮑建信／高雄報導〕男子阿國（化名）假藉還款，邀婦人小玉（化名）到飯店見面，涉嫌強行性侵後，又出言恐嚇、要脅拍裸照給他，高雄高分院認為阿國行逕惡劣，判決賠償100萬元精神撫慰金，金額之高，相當罕見。

    被害人小玉指出，阿國自2016年10月24日至隔年2月16日，向她借款共8萬元，遲遲未返還。同年9月12日上午，他假藉還錢，約她在某飯店見面後，卻未依承諾還款，雙方發生爭執。

    不料，阿國竟萌生淫念，不顧她反抗大叫，將她推頭撞牆、掐脖子及咬傷嘴唇等性侵得逞後，於隔月17、18日2天，連續撥打電話，恫稱：「要死一起死」、「我絕對要讓你很難看」、「大家試試看」等語。

    小玉因飽受精神折磨，要求阿國賠償196萬元精神撫慰金。阿國則否認向小玉借錢，稱雖曾與她在飯店見面，但沒有性侵之事，僅承認曾恐嚇。

    高雄高分院調查，據2人通話還提及「你雙腿開開之後，當然隨便我…你這個女人真的是可憐。」、「我寄到他辦公室就好，讓他知道他在當烏龜，讓你先生看你在床上是怎麼給人玩的，這樣好不好…」。

    阿國並以此威脅小玉在LINE的視訊上自拍裸照傳給他，他並拿這些照片要脅借錢，又以臉書傳送「送這個給你先生綠色帽子」、「哈哈大笑，烏龜」及5個烏龜圖案等訊息予她。

    合議庭法官認為阿國性侵、恐嚇等行為，對小玉造成莫大心靈傷害，並出現明顯創傷後壓力症候群症狀，重判賠償100萬元精神撫慰金，可上訴。

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