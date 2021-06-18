街友暴斃卻被爆醫師拒檢 黃珊珊：發言員警不了解SOP

黃珊珊說，台北市政府早就訂清楚SOP，應該是這些發言的員警對於相關的SOP不是很了解。（台北市政府提供）

2021/06/18 19:13

相關新聞連結：

北市一街友暴斃陳屍河濱公園 醫師獲警通報到場卻拒採檢

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市79歲王姓街友昨天下午被人發現暴斃陳屍河濱公園，警方抱怨醫師到場勘驗拒絕篩檢，要求檢警直接相驗。副市長黃珊珊今天說明情況，死者非列冊街友，當時無法判定是否和COVID-19有關，聯醫醫生認為採取司法相驗會比較完整，「應該是我們這些發言的員警可能對於相關的SOP不是很了解，我們會約束員警的言行。」

請繼續往下閱讀...

警方調查，王男13日開始發燒不適，17日兩度拒絕警消送醫快篩，結果昨天陳屍溜冰場。警方通知聯醫醫師到快篩，醫師卻「拒絕」檢驗，反要求檢警直接相驗。警方認為根本就是甩鍋給檢警和葬儀社，讓他人涉險。

黃珊珊說，當時台北市衛生局和聯醫醫師都有到場，北市府很早就訂好SOP，確診者或疑似確診者應採取行政相驗，但不是的話就會踩司法相驗，該案當時沒辦法判定是否和COVID-19有關，且死者非列冊街友，沒有人知道他當時的狀況，聯醫醫生並非卸責，而是認為採取司法相驗會比較完整，通知地檢署到現場。

黃珊珊臉色凝重強調，台北市政府早就訂清楚SOP，應該是這些發言的員警對於相關的SOP不是很了解，「我們會約束員警的言行」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法