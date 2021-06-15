警察節打疫苗過節 澎縣長、副議長到場勉勵致謝

澎湖縣政府警察局副局長戴能振身先士卒，帶領同仁注射疫苗。（記者劉禹慶攝）

2021/06/15 13:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕疫情改變生活！今年警察節澎湖縣政府警察局，竟是在大禮堂打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，讓所有警職員工，都能有第一層防護力，在疫情緊張的時刻，能順利執行前線任務；澎湖縣長賴峰偉、副議長陳雙全都到場勉勵員警辛勞，並祝「警察節快樂」。

自台灣本土疫情大爆發以來，各縣市警察迅速投入各項防疫工作，從配合稽查八大行業、取締未戴口罩、加強驅散群聚、查處疫情假訊息、協查失聯者等任務；澎湖縣長賴峰偉表示，政府有責任提高第一線防疫人員的防護力，他感謝警察同仁防疫辛勞與奉獻，期許團結一致，守護家園，維持零確診。

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尤其全國進入三級警戒，警察投入人力稽查八大行業，取締未戴口罩，驅離民眾群聚，機場快篩站秩序維持，偵辦假訊息，及協助禁止餐飲內用、市場實聯制及疫調等工作，站在第一線防止疫情破口。雙北感染熱區，傳出多位員警協助防疫因此染疫，所以被列入第二類施打對象，先前澎湖縣政府警察局已有286人接種第一劑疫苗，今日安排432位警職人員施打。

今日施打疫苗由副局長戴能振領軍，率先進行施打，由衛生局派出馬公第三衛生所醫護人員，進駐澎湖縣政府警察局大禮堂，為第一線防疫警察人員施打疫苗，施打前都由專業醫師進行評估，並安排觀察區，施打完疫苗都在觀察區休息半小時後再離去，醫師並分配每人退燒止痛藥物，同時告知若身體不適可以服用，如果出現嚴重不良反應，就要緊急送往醫院。

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澎湖縣政府衛生局派出醫護人員，進駐警察局大禮堂為第二類施打對象警察注射疫苗。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府警察局慶祝警察節，安排前線防疫警察人員施打疫苗。（記者劉禹慶攝）

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