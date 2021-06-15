為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    一晚連趕3攤抓「有人群聚」 警自嘲：最充實警察節

    警方趕到檳榔攤查群聚。（記者許國楨翻攝）

    警方趕到檳榔攤查群聚。（記者許國楨翻攝）

    2021/06/15 12:56

    〔記者許國楨／台中報導〕疫情嚴峻警方防疫不敢鬆懈，尤其值此非常時期聽到「群聚」二字更是繃緊神情，台中市第二分局永興派出所，今天凌晨就接連接獲「有人群聚」趕往查處，結果前兩次均未發現，直到第三次才在一處檳榔攤發現3人聚集，但均戴口罩也未超過群聚人數，半小時內連趕三攤抓群聚，也讓員警自嘲，最充實警察節。

    第二分局今天凌晨4時31分許接獲110轉報，北區五常街上「有人群聚」，立即派遣永興所線上警網前往查處，惟現場未發現有人群聚情形，接下來又在4時37分許再接獲通報表示，該群民眾已移動至中清路與進化北路口，警方遂立即轉往該路段周邊梭巡查看，均未發現民眾群聚情事。

    一直到4時55分許，線上警力又接獲通報，表示該群民眾已移動至中清路上一間檳榔攤前，警方迅速趕抵現場查看，到場時，該檳榔攤內僅有老板及員工各一名在內包裝檳榔，另有1名男子坐在檳榔攤前機車上，且均按規定佩戴口罩，並未發現其他民眾在場。

    但為求審慎，員警於現場稍做停留守望後離開前，仍不忘提醒業者務必遵守防疫規定，禁止室內5人以上社交群聚或未戴口罩情事；二分局表示，將聯繫報案民眾提供相關違規影像資料，函轉相關權責主管機關（經發局、衛生局）卓處，如有後續調查必要再配合查處。

    分局長蔡元戎表示，除已要求各所加強深夜時段巡查，如有發現違規情事，立即查處並移由相關機關裁處，同時呼籲，三級警戒期間，全民刻正努力防疫中，務必請民眾遵守政府相關防疫規定，警方將全力查處，務使防疫無破口。

    結果店內只有老闆及員工各一人，未違反群聚規定。（記者許國楨翻攝）

    結果店內只有老闆及員工各一人，未違反群聚規定。（記者許國楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    警政署表揚28名全國模範警察 因應疫情改由各地警局轉頒
    2021/06/15 11:52

    警政署表揚28名全國模範警察 因應疫情改由各地警局轉頒
    揪甘心！615警察節 民眾贈咖啡蛋糕挺警察
    2021/06/15 11:08

    揪甘心！615警察節 民眾贈咖啡蛋糕挺警察
    警察節快樂！陳宗彥：感謝警察維持社會秩序兼顧防疫
    2021/06/15 09:41

    警察節快樂！陳宗彥：感謝警察維持社會秩序兼顧防疫
    8人端午群聚喝酒 遇警登門竄進防火巷
    2021/06/14 19:25

    8人端午群聚喝酒 遇警登門竄進防火巷
    社會今日熱門
    男友備2手機製造「假定位」 她當場抓姦狠甩渣男
    2021/06/14 17:16

    男友備2手機製造「假定位」 她當場抓姦狠甩渣男

    端節連假 台3線苗栗段沿線超商民眾未戴口罩 警方嚴取締
    2021/06/14 13:29

    端節連假 台3線苗栗段沿線超商民眾未戴口罩 警方嚴取締

    武肺拿藥竟要38000元？ 2人接篩檢報告電話上當
    2021/06/14 13:33

    武肺拿藥竟要38000元？ 2人接篩檢報告電話上當

    罰不怕！ 外地人來宜市賣水果卻不戴好口罩 在地民眾怒
    2021/06/14 14:28

    罰不怕！ 外地人來宜市賣水果卻不戴好口罩 在地民眾怒

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播