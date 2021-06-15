一晚連趕3攤抓「有人群聚」 警自嘲：最充實警察節

警方趕到檳榔攤查群聚。（記者許國楨翻攝）

2021/06/15 12:56

〔記者許國楨／台中報導〕疫情嚴峻警方防疫不敢鬆懈，尤其值此非常時期聽到「群聚」二字更是繃緊神情，台中市第二分局永興派出所，今天凌晨就接連接獲「有人群聚」趕往查處，結果前兩次均未發現，直到第三次才在一處檳榔攤發現3人聚集，但均戴口罩也未超過群聚人數，半小時內連趕三攤抓群聚，也讓員警自嘲，最充實警察節。

第二分局今天凌晨4時31分許接獲110轉報，北區五常街上「有人群聚」，立即派遣永興所線上警網前往查處，惟現場未發現有人群聚情形，接下來又在4時37分許再接獲通報表示，該群民眾已移動至中清路與進化北路口，警方遂立即轉往該路段周邊梭巡查看，均未發現民眾群聚情事。

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一直到4時55分許，線上警力又接獲通報，表示該群民眾已移動至中清路上一間檳榔攤前，警方迅速趕抵現場查看，到場時，該檳榔攤內僅有老板及員工各一名在內包裝檳榔，另有1名男子坐在檳榔攤前機車上，且均按規定佩戴口罩，並未發現其他民眾在場。

但為求審慎，員警於現場稍做停留守望後離開前，仍不忘提醒業者務必遵守防疫規定，禁止室內5人以上社交群聚或未戴口罩情事；二分局表示，將聯繫報案民眾提供相關違規影像資料，函轉相關權責主管機關（經發局、衛生局）卓處，如有後續調查必要再配合查處。

分局長蔡元戎表示，除已要求各所加強深夜時段巡查，如有發現違規情事，立即查處並移由相關機關裁處，同時呼籲，三級警戒期間，全民刻正努力防疫中，務必請民眾遵守政府相關防疫規定，警方將全力查處，務使防疫無破口。

結果店內只有老闆及員工各一人，未違反群聚規定。（記者許國楨翻攝）

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