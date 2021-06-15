警政署表揚28名全國模範警察 因應疫情改由各地警局轉頒

因應武漢肺炎疫情，警政署表揚28名全國模範警察改由各地警局轉頒。（記者姚岳宏攝）

2021/06/15 11:52

〔記者姚岳宏／台北報導〕今天是警察節，警政署表揚28位全國模範警察，但因為疫情緣故，今年第57屆全國模範警察表揚活動，改由各警察機關、學校首長轉頒，讓全國警察同仁和民眾一起分享他們的喜悅及榮耀，並向終年為治安默默奉獻、堅守工作崗位的大多數無名英雄們，致上最高敬意。

此次是由全國44個警察機關，推薦113人參加甄選，競爭激烈，警政署成立甄審小組，經過嚴格評審，計有28位榮膺全國模範警察殊榮，其中24人在外勤第一線工作，肩負打擊犯罪、維護社會治安與保障人民生命財產安全的工作。

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警政署強調，治安是民心安定重要的基石，獲頒表揚對象除了在緝毒、打詐及掃黑部分貢獻卓著，包括高雄市警局李士杰、新竹縣警局鍾志杰、刑事警察局潘靜怡等；此外，警政署行政組秘書兵界力規劃並執行去年武漢包機回台等勤務，安全護送檢疫對象至集中檢疫場所隔離，在疫情大流行初期有效隔絕「境外移入」病毒傳入國內風險，一年多來也積極規劃各項防疫協助工作，也是獲頒獎對象。

警政署表示，為激勵警察士氣，往年均在警察節前夕頒獎表揚，今年由於疫情漸趨嚴峻，改由各警察機關、學校首長轉頒，除肯定全國模範警察的卓越表現外，更對全國七萬餘名警察人員的辛勞付出，表示由衷的敬意與謝意。

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