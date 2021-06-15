地表最強外籍小三 戲院播放母子照嗆正宮

戲院示意圖，與本新聞無關。

2021/06/15 06:55

〔記者鮑建信／高雄報導〕越南籍小三阿金（化名）懷孕三個月後，得知阿政（化名）有家室，故意多次臉書PO親密照嗆元配，更誇張的是她把抱著女兒的照片，放在戲院大螢幕播放，高雄高分院認為她一再挑釁正宮，判決她再賠96000元遮羞費。

據了解，已婚男子阿政因業務等關係，認識越南籍女子阿金後，於2016年間發生性關係，並在隔年5月底產下女嬰，其妻小萍認為名譽受損，在親友面前抬不起頭，憤而求償精神撫慰金60萬元。

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此外，2018年5月13日至2019年12月16日止，阿金8次在臉書貼出2人出遊、在家、女兒滿周歲慶祝等親密照，甚至標註「爸爸有沒有愛我？」等語，小萍飽受精神折磨，另要求賠償40萬元，總共100萬元。

被告阿金則辯稱，她懷孕3個多月即2016年11月間，才知悉阿政有配偶，PO文是要讓大家知道女兒有父親。又說，她懷孕7、8個月時有去阿政家，其妻當時就知悉她懷孕，拒絕賠償。

2020年12月初，橋頭地院判決阿金賠償24000元後，小萍不服判決，上訴高雄高分院，要求改判。

2審合議庭調查，阿金懷孕3個月知道阿政已婚，卻仍於產後在臉書故意PO出親密照，形同示威、嗆聲，對後來才生下一子的小萍而說，更是身心遭受莫大打擊，阿金甚至在戲院大螢幕上播放，一再挑釁、加深小萍痛苦，因此判阿金再賠償96000元，總計12萬元定讞。

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