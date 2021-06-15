為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    地表最強外籍小三 戲院播放母子照嗆正宮

    戲院示意圖，與本新聞無關。

    戲院示意圖，與本新聞無關。

    2021/06/15 06:55

    〔記者鮑建信／高雄報導〕越南籍小三阿金（化名）懷孕三個月後，得知阿政（化名）有家室，故意多次臉書PO親密照嗆元配，更誇張的是她把抱著女兒的照片，放在戲院大螢幕播放，高雄高分院認為她一再挑釁正宮，判決她再賠96000元遮羞費。

    據了解，已婚男子阿政因業務等關係，認識越南籍女子阿金後，於2016年間發生性關係，並在隔年5月底產下女嬰，其妻小萍認為名譽受損，在親友面前抬不起頭，憤而求償精神撫慰金60萬元。

    此外，2018年5月13日至2019年12月16日止，阿金8次在臉書貼出2人出遊、在家、女兒滿周歲慶祝等親密照，甚至標註「爸爸有沒有愛我？」等語，小萍飽受精神折磨，另要求賠償40萬元，總共100萬元。

    被告阿金則辯稱，她懷孕3個多月即2016年11月間，才知悉阿政有配偶，PO文是要讓大家知道女兒有父親。又說，她懷孕7、8個月時有去阿政家，其妻當時就知悉她懷孕，拒絕賠償。

    2020年12月初，橋頭地院判決阿金賠償24000元後，小萍不服判決，上訴高雄高分院，要求改判。

    2審合議庭調查，阿金懷孕3個月知道阿政已婚，卻仍於產後在臉書故意PO出親密照，形同示威、嗆聲，對後來才生下一子的小萍而說，更是身心遭受莫大打擊，阿金甚至在戲院大螢幕上播放，一再挑釁、加深小萍痛苦，因此判阿金再賠償96000元，總計12萬元定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    渣男買戒指透露有小三 正妹店員PO網揭發被讚爆
    2021/05/23 23:06

    渣男買戒指透露有小三 正妹店員PO網揭發被讚爆
    台幹父中國包二奶...最後又病又窮逃回台 他揭母親平靜反應超感慨
    2021/04/10 12:27

    台幹父中國包二奶...最後又病又窮逃回台 他揭母親平靜反應超感慨

    雅敦建設深耕單元二 打造質感豪墅品牌 市政序
    正宮出絕招！ 號召大媽團趁小三如廁拖出來暴打
    2021/03/31 11:51

    正宮出絕招！ 號召大媽團趁小三如廁拖出來暴打
    包養小三首選物件！房仲奇葩文案：還不用怕老婆查行車紀錄
    2021/03/23 23:59

    包養小三首選物件！房仲奇葩文案：還不用怕老婆查行車紀錄
    齊人之福非福…正宮小三搶2年 人夫輕生
    2021/03/13 05:30

    齊人之福非福…正宮小三搶2年 人夫輕生
    正宮扮柯南「抓猴」 反遭小三指控擾鄰報警送辦
    2020/11/07 22:37

    正宮扮柯南「抓猴」 反遭小三指控擾鄰報警送辦
    社會今日熱門
    期限最後1秒提告 沒想到！算錯日期晚24小時輸了
    2021/06/14 07:49

    期限最後1秒提告 沒想到！算錯日期晚24小時輸了

    人妻與小王每週連結2次產子夭折 夫才知綠雲罩頂
    2021/06/14 08:49

    人妻與小王每週連結2次產子夭折 夫才知綠雲罩頂

    警友站長頒發加菜金 慰勞大甲分局泰安所員警
    2021/06/14 09:19

    警友站長頒發加菜金 慰勞大甲分局泰安所員警

    新北男子騎重機遊台東撞自小客 飛越水溝落農田
    2021/06/14 09:25

    新北男子騎重機遊台東撞自小客 飛越水溝落農田 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播