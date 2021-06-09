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    6/9 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/06/09 22:15

    〔即時新聞／綜合報導〕今（6月9日）晚間開獎的第110000137期雙贏彩、第110000137期今彩539，頭獎均摃龜。

    第110000137期雙贏彩中獎號碼為「05、06、07、08、09、10、11、12、14、16、18、23」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共162注中獎，每注可得500元；肆獎共1661注中獎，每注可得100元。

    第110000137期今彩539中獎號碼為「03、05、07、11、16」，頭獎摃龜；貳獎共260注中獎，每注可得2萬元；參獎共7783注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4646注中獎，每注可得50元。

    第110000137期39樂合彩中獎號碼為「03、05、07、11、16」，四合共16注中獎，每注可得21萬2500元；三合共439注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2206注中獎，每注可得1125元。

    第110000137期3星彩中獎號碼為「355」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000137期4星彩中獎號碼為「0408」，正彩共23注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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