6/7 今彩539頭獎開出2注 800萬獎落彰化、嘉義

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/06/07 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今（6月7日）晚間開獎的第110000135期今彩539，頭獎開出2注，由彰化縣鹿港鎮永安里鹿東路90號1樓「祥運投注站」、嘉義縣民雄鄉福樂村埤角17號1樓「千億彩券行」開出；第110000045期威力彩、第110000135期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第110000045期威力彩中獎號碼為「第一區：05、07、10、23、28、30，第二區：07」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共33注中獎，每注可得2萬元；伍獎共215注中獎，每注可得4000元；陸獎共1528注中獎，每注可得800元；柒獎共2634注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3286注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9424注中獎，每注可得100元；普獎共2萬8700注中獎，每注可得100元。

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第110000045期38樂合彩中獎號碼為「05、07、10、23、28、30」。五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共110注中獎，每注可得5750元；二合共1792注中獎，每注可得750元。

第110000135期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、10、11、13、14、16、18、20、24」。頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共118注中獎，每注可得500元；肆獎共2866注中獎，每注可得100元。

第110000135期今彩539中獎號碼為「06、12、15、20、39」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；；貳獎共176注中獎，每注可得2萬元；參獎共5204注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬6754注中獎，每注可得50元。

第110000135期39樂合彩中獎號碼為「06、12、15、20、39」，四合摃龜；三合共141注中獎，每注可得1萬1250元；二合4941注中獎，每注可得1125元。

第110000135期3星彩中獎號碼為「763」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000135期4星彩中獎號碼為「9379」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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