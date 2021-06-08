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    6/8 大樂透、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/06/08 22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月8日）開獎的第110000055期大樂透、第110000136期雙贏彩及第110000136期今彩539，頭獎均摃龜。

    第110000055期大樂透中獎號碼為「04、06、26、36、38、47，特別號：43」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得282萬659元；參獎共22注中獎，每注可得7萬8699元；肆獎共63注中獎，每注可得1萬7767元；伍獎共1558注中獎，每注可得2000元；陸獎共1884注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9188注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8500注中獎，每注可得400元。

    第110000055期49樂合彩中獎號碼為「04、06、26、36、38、47」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共95注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2444注中獎，每注可得1250元。

    第110000136期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、07、10、15、16、17、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎共91注中獎，每注可得500元；肆獎共1240注中獎，每注可得100元。

    第110000136期今彩539中獎號碼為「03、08、19、22、38」，頭獎摃龜；貳獎共216注中獎，每注可得2萬元；參獎共6256注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬804注中獎，每注可得50元。

    第110000136期39樂合彩中獎號碼為「03、08、19、22、38」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共230注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7910注中獎，每注可得1125元。

    第110000136期3星彩中獎號碼為「358」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000136期4星彩中獎號碼為「8792」，正彩共19注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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