6/5 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台南

今晚（6月5日）開獎的第110000134期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台南市新化區清水里信義路442之1號1樓「億定發彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2021/06/05 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月5日）開獎的第110000134期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台南市新化區清水里信義路442之1號1樓「億定發彩券行」開出；第110000134期雙贏彩，頭獎摃龜。

第110000134期雙贏彩中獎號碼為「01、06、07、11、13、14、15、19、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共122注中獎，每注可得500元；肆獎共1469注中獎，每注可得100元。

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第110000134期今彩539中獎號碼為「01、03、10、17、24」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共219注中獎，每注可得2萬元；參獎共6713注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3652注中獎，每注可得50元。

第110000134期39樂合彩中獎號碼為「01、03、10、17、24」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共357注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬645注中獎，每注可得1125元。

第110000134期3星彩中獎號碼為「099」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000134期4星彩中獎號碼為「1241」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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