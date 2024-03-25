新竹男帶槍遊墾丁 對空鳴4槍下場GG了

蔡男買進義大利貝瑞塔制式手槍，寄放在林男賓士車內，2人到墾丁與遊客發生衝突，蔡男竟對空鳴4槍，新竹地院依槍砲等罪判2人6年與5年7月徒刑。示意圖。（資料照，記者翻攝）

2024/03/25 10:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹蔡姓男子多年前買進義大利貝瑞塔制式手槍擁槍自重，寄放在林男賓士車內，事後2人到墾丁住民宿，與遊客發生衝突，蔡男竟對空鳴4槍，新竹地院依槍砲等罪判2人6年與5年7月徒刑。

法官調查，蔡男於103年間某日，在新竹火車站附近某處，以2萬元代價，向身分不詳男子買義大利貝瑞塔制式手槍1支、子彈10顆，事後藏放在林男白色賓士行李箱。

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蔡、林2人與友人相約於111年8月5日晚間前往墾丁入住民宿，而林男與人因細故發生衝突，憤而從車上取出手槍，欲威嚇對方，然因現場混亂，友人見狀即阻止林男，並將槍搶下丟回車後行李廂，蔡男見狀竟取回手槍後，在屬公共場所的民宿對面道路上，對空鳴發4槍。

法官審酌槍彈在性質上本屬高度危險，且為我國所嚴加管制之物品，非經主管機關許可，任何人不得擅自持有，以維社會大眾安全，而蔡男竟漠視法令禁制，任意持有具殺傷力制式手槍並於他人糾紛後用以鳴發，林男見友人持有制式手槍，卻不加以規勸反代為保管，甚而於與他人衝突時將本案手槍取出，2人行為均已對於社會治安造成相當危險性。

最後蔡男被依非法持有制式手槍罪判刑5年2月，併科罰金5萬元，又犯恐嚇公眾罪，處有期徒刑5月。林男犯非法寄藏制式手槍罪，處有期徒刑6年，併科罰金8萬元。

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