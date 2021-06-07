劍橋夫沉溺中國小三 竟將哈佛妻一腳踢開

擁有哈佛大學教育碩士學位的新竹方姓女子，與身兼香港、加拿大2家股票上市公司負責人的黃男結婚18年後，夫妻在香港打離婚官司，黃男竟於訴狀中坦承，中國小三已經懷孕且已訂婚，他即將迎娶小三。（情境照）

2021/06/07 06:36

首次上稿 06-06 23:19

更新時間 06-07 06:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕擁有哈佛大學教育碩士學位的新竹方姓女子，與身兼香港、加拿大2家股票上市公司負責人的黃男結婚18年後，夫妻在香港打離婚官司，黃男竟於訴狀中坦承，中國小三已經懷孕且已訂婚，他即將迎娶小三，方女深受打擊、憤而向新竹地院訴請黃男賠償100萬元精神慰撫金，法官調查發現黃男是住在中國的馬來西亞人，依法我國並不具裁判管轄權，最後裁定駁回方女之訴。

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方女說，2001年與黃男在香港舉行結婚典禮公開宴客，2005年生有一女，並於2012年遷至中國浙江省杭州市居住。

2019年香港家事法庭審理夫妻離婚案件時，黃男竟於訴狀自稱「我遇見鄭女，已經訂婚並準備結婚，鄭女已經懷孕，預產期是在2020年。」她得知後甚為驚訝，經調查取得鄭女在浙江醫院的懷孕診斷證明書，才確認二人通姦已懷孕，並已訂婚、準備結婚，因而導致她身心至為痛苦，精神遭受極大損害。

方女說自己是美國哈佛大學英文系文學學士、教育系碩士，而黃男為香港及加拿大2家股票上市公司負責人，且是英國劍橋大學法學碩士，經濟能力豐厚，現已離家，現由她單獨一人扶養照顧女兒，因此提告要求黃男賠償精神慰撫金100萬元。

方女說自己雖然離開台灣數年，然為中華民國人民，持有中華民國護照，在台灣亦曾有住所，黃男侵權行為結果地發生在其最後住所地，依國際管轄權原則，新竹地院應有管轄權。

法官調查認為，黃男是住居於中國浙江省杭州市西湖區的馬來西亞籍人士，其住居所既不在台灣，我國法院即非管轄法院。

審酌黃男非我國國民、住居所地亦不在我國、夫妻結婚履行同居義務處所與侵權行為地，均不在我國境內，與我國連繫因素至為薄弱，本案所涉及國際民事訴訟利益，與我國關連性甚低，我國法院若行使管轄加以裁判，勢將對被告造成不當負擔，由其他有管轄權法域管轄，始符合當事人間實質公平，參酌民事訴訟管轄規定及國際民事裁判管轄規則法理，我國法院應拒絕管轄。最後法官裁定駁回方女之訴。

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