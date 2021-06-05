低消6萬罰不怕！斷開「牌咖傳染鏈」 彰化查獲4件22人打麻將

罰不怕！彰化縣警局再查獲牌咖聚會，在場人士都辯稱是泡茶聊天。（記者劉曉欣翻攝）

2021/06/05 12:47

［記者劉曉欣／彰化報導］罰不怕！彰化縣警局為斷開「牌咖傳染鏈」，連日來強力查緝麻將牌咖聚會，共查獲4件22人非同住者群聚打麻將，並移交衛生局裁罰；衛生局強調，依照傳染病防治法規定，違規聚眾裁罰就是6萬元起跳，而且是每人至少罰6萬元，也就是麻將牌桌1桌有4人，再加上屋主1人，牌咖加上屋主共5人罰款總額就是30萬元起跳！

由於彰化縣的牌咖傳染鏈已累計20人確診，其中，有12個是牌咖，同桌打牌確診率為百分之百，因此，彰化縣警局連日執行「牌咖查緝令」，只要室內有超過5人的非同住家人群聚在打牌、打麻將，一律進行查處。

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警方強調，雖然民眾都辯稱是在泡茶聊天，但明明住宅內都已放上麻將桌，也準備好麻將相關東西，這完全就是「司馬昭之心路人皆知」，以假泡茶名義，來聚眾打麻將，連日來共查獲4件、總計22人，其中，彰化警分局2件、員林警分局2件，各案都開稽查清單，並函請衛生局裁罰。

彰化衛生局表示，以日前查獲的花壇牌咖案為例，直播主揪了4個人來直播打麻將，除了打麻將的4個人各自都會收到至少6萬元的裁罰單以外，身兼屋主的直播主也會至少裁罰6萬元，也就是花壇這場麻將直播，全部5人至少要裁罰30萬元以上。

衛生局強調，在疫情升級之後，應該避免非必要的社交聚會，以牌咖聚會來說，一旦室內扣除同住家人，仍有達到5人以上的相關聚會，就可以依照傳染病防治法規定來裁罰6萬到30萬元，並視情節輕重來開罰，被查處的牌咖每人裁罰最少就是6萬元！

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疫情升級還揪團打牌，彰化縣衛生局強調，每位牌咖裁罰金額都是6萬元起跳。（記者劉曉欣翻攝）

勸不聽，罰不怕！彰化縣衛生局強調，花壇直播麻將纔罰，4牌咖加直播主共5人，每人裁罰都是6萬元起跳，這場麻將直播代價是30萬元。（彰化縣政府提供）

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