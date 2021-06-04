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    亂轉苗栗、新北確診者假足跡害餐飲業沒生意 調查局法辦2網友

    調查局發現，近來LINE等網路社群出現確診者曾到過苗栗及新北等多個地區等謠言，約談法辦2名涉散布的網友。 （調查局提供）

    調查局發現，近來LINE等網路社群出現確診者曾到過苗栗及新北等多個地區等謠言，約談法辦2名涉散布的網友。 （調查局提供）

    2021/06/04 17:14

    〔記者錢利忠／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，不實疫情資訊也持續在網路流竄，調查局發現，近來LINE等網路社群出現確診者曾到過苗栗及新北等多個地區等謠言，已陸續約談2名涉散布的網友，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法辦。

    LINE群組上近來謠傳「注意！三灣個案（10人大家庭）的家人在頭份市場（早市）賣水果！！！」、「豈知今日校正回歸確診，全家十口集體於頭份為恭醫院隔離中，還有鄰居？人~~~」的不實訊息，不僅有人假藉村長名義轉發，更將確診家屬居家隔離的狀況，謠傳成於「為恭醫院」隔離。

    苗栗縣調查站查出，該訊息是北部林姓女子散布，昨日（3日）已約談林女到案，她供稱訊息來自LINE群組，基於好意提醒，未經查證即轉傳他人，訊後移送新北地檢署偵辦。

    另外，LINE群組上還謠傳「狂咳男……已經被查出，在新店信義里=>寶安街北邊，正好是，大坪林捷運站後面！=>請大家留心，留意，那區塊！」、「最新消息：新店品味香隔壁的自助餐店，今晚7點有確診者剛被帶走」及「仁愛市場，郵局對面，中正國宅對面」等不實訊息。

    新北市調查處向當地里長及自助餐店查證後，發現並無人確診，但店家生意卻因疫情假訊息而遭受衝擊，經查是北部張姓男子散布，昨日二度約談張男，但他仍拒絕到案，已將他函送台北地檢署法辦。

    相關新聞請見︰

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    2名網友涉散布疫情假訊息，調查局約談法辦。 （調查局提供）

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