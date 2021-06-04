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    疫情嚴峻網路交友照樣騙 2女險被騙光積蓄

    彭姓女子遭詐騙到銀行要匯款150萬元，女行員與警員及時勸說阻詐（記者邱俊福翻攝）

    彭姓女子遭詐騙到銀行要匯款150萬元，女行員與警員及時勸說阻詐（記者邱俊福翻攝）

    2021/06/04 11:32

    〔記者邱俊福／台北報導〕國內疫情嚴峻，許多民眾都宅在家，詐騙集團也沒停下腳步，透過網路交友設局行騙，彭姓、黃姓女子上月間分別被網友以投資與聘僱到國外工作等理由，誘騙前往銀行匯款，幸好遇到機警的銀行行員及時通報北市警內湖分局，順利攔阻，避免積蓄泡湯。

    警方調查，上月17日，40歲彭姓女子在網路結識男網友後，對方謊稱在投資平台（不動產INB借貸）工作，並介紹她一起投資，誘騙匯款150萬元至新光銀行，銀行經理及行員直覺判斷匯款有異，立即通報內湖分局西湖派出所員警前往釐清案情。

    經員警到場查證該帳戶，已被通報為詐騙警示帳戶，馬上向彭女說明這是常見詐欺手法，並當場進行反詐宣導，成功攔阻匯款。

    上月26日，年約30多歲黃姓女子，透過使用交友軟體，認識自稱於斯里蘭卡一間公司擔任主管的男網友，黃女與該男子在通訊軟體聊天數週後，對該外籍男子產生情愫，該男子告訴黃女想聘任她到其公司上班，但需要先匯英鎊2000元（折合約新臺幣8萬元）。

    黃女深陷情網不疑有他，隨即至兆豐銀行進行匯款，行員見黃女匯款時神情緊張，也無法說明匯款用途，且持續使用手機與不明人士聯繫，驚覺有異，馬上通報內湖分局港墘所派員到場協助處理，經警方向黃女解釋其假交友真詐騙手法後，黃女才驚覺險遭詐騙。

    內湖分局呼籲，網路交友陷阱多，切莫提供帳戶或轉帳匯款給陌生人，避免無意間落入詐騙集團圈套，若遇有類似詐騙情事切記要記得3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打165求證，避免遭詐騙。

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