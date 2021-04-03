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    台鐵出軌》新北70人傷亡 侯友宜：新北提供專戶代收捐款再轉交

    新北市長侯友宜受訪。（記者楊心慧攝）

    新北市長侯友宜受訪。（記者楊心慧攝）

    2021/04/03 13:10

    〔記者楊心慧／台北報導〕台鐵太魯閣號昨天發生出軌事故釀50死、178傷，目前還有33名傷患在花蓮4家醫院治療。新北市長侯友宜今上午堵訪表示，新北市民有11人死亡、59人受傷，因從昨天起不少人表達捐款願意，新北市政府將提供「好日子愛心大平台救濟專戶」，由專戶代收捐款再轉交。

    呂淑楨上個月16日陪同父母前往花蓮旅遊，遊覽車回程發生意外，今上午在台北市第二殯儀館舉行告別式，家屬將她的事故保險金，購置復康巴士，捐給新北市政府，侯友宜率局處首長前往第二殯儀館致意。

    侯友宜受訪表示，昨天第一時間聽到花蓮發生列車出軌事件，立刻要求新北市特搜大隊出動，趕到現場後，針對第7、8節車廂搶救，動員136人、41車，全力把受傷的救出來。

    侯友宜指出，新北市在這次嚴重車禍中，經由中央資訊中比對分析，目前有11人死亡、59受傷，其中25人出院，統計約有70人傷亡，昨晚已請就近在花蓮的謝副市長代同社會局、原民局慰問傷亡者，民政局會全力協助在花蓮的往生者回到新北市。

    侯友宜說，新北市第一時間成立救災指揮中心，希望傷者平安、往生者安息，受害者的家屬身心能得到安定，新北市府會全力做好。

    至於民間捐款，侯友宜表示，有很多民眾打電話給社會局、甚至給他本人，因這件事故太大了，很多人願意捐款，雖然中央會成立捐款專戶，但新北市很多市民傷亡，很多市民願意捐給新北市，新北市這個救濟專戶會代收再轉交，至於中央也成立專案，新北市也特別感謝，這方向會做好聯繫溝通。

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