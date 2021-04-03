台鐵出軌》遺體修復師連夜趕工 網紅捐款力挺救援行動

王薇君在臉書PO照，感謝《76行者遺體美容修復團隊》義務性修復太魯閣號罹難者。（圖擷取自王薇君臉書）

2021/04/03 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408次太魯閣號昨日在花蓮清水隧道撞擊一輛從邊坡滑落的卡車，發生出軌意外，釀成大量傷亡，罹難者經強烈撞擊，導致肢體破碎，因此認屍速度緩慢，昨日數十名遺體修復師，徹夜將破損的遺體修復原樣，據了解，目前已修復8具遺體。此外，各網紅用金援力挺此次救援團隊。

昨日晚間，中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君在臉書PO照，感謝《76行者遺體美容修復團隊》義務性修復太魯閣號罹難者，「給予亡者最後的尊嚴，亦修補家屬們哀慟的心」，隨後在凌晨PO文，「76團隊此刻依然為太魯閣號罹難者持續努力」，並說明目前此修復團隊目前有40多人在搶修。

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貼文一出，網友相當感動，紛紛留言表示「辛苦了，有你們真好，感謝您們的付出」、「76行者團隊功德無量，辛苦了。」、「辛苦了。謝謝每一位無私救援的人員！」、「感恩姑姑以及義行團隊們」、「感恩有您們的大愛 給予往生者一個完美大體」。

同時有民眾表示自己在救災現場，免費炸雞排給搜救人員吃，「肚子餓的朋友都可以來拿免費的。」底下網友大讚，「台灣有你們真好！」。

此外，網紅們也捐款，金援此次脫軌意外，希望對太魯閣事件盡一份力。「鳳梨鼠薯」吳泓逸在臉書發文表示，與朋友要共同捐出30萬新台幣給遺體修復團隊，希望能盡一點綿薄之力；486先生與館長陳之漢也分別捐200萬及250萬新台幣，協助政府救災事宜，並希望政府能盡快成立捐款帳號。

網紅「鳳梨鼠薯」吳泓逸在臉書發文表示，與朋友要共同捐出30萬元給遺體修復團隊，希望能盡一點綿薄之力。（圖擷取自吳泓逸臉書）

網紅486先生希望政府能盡快成立捐款帳號。（圖擷取自486先生臉書）

網紅陳之漢捐出250萬，協助政府救災事宜。（圖擷取自館長陳之漢臉書）

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