國有山坡地遭堆置土石釀崩塌危機 桃市府向業主求償勝訴

國有山坡地遭堆置土石釀崩塌危機，桃市府農業局向業主求償勝訴 。（記者鄭淑婷攝）

2021/04/03 11:25

［記者鄭淑婷／桃園報導］黃姓男子承租桃園市蘆竹區一塊山坡地準備農耕，未擬定水土保持計畫並送主管機關同意，擅自雇工整地、堆置土石高達20公尺，還將緊鄰的一塊國有地及私有地納入整地範圍，嚴重破壞水土安全，造成崩塌危機，黃男被查獲後移送法辦，桃市府農業局耗資善後並向黃男提出民事求償，桃園地院近日判決黃男須賠償農業局19萬餘元。

黃男於2018年6月30日至9月7日間，陸續找來黃、楊、連、李、姜、顏姓男子，駕駛營業貨運曳引車將買來的土石，一車車載至他所承租的山坡地堆置，並擴及緊鄰的一塊國有地及私有地，另找來怪手開挖、整地，3塊土地總面積7780平方公尺，其中國有地面積就有4477平方公尺，土石堆置高度達20公尺，邊坡無保護或處理設施，隨時有崩塌可能，地表也無任何排水或截水系統，已出現沖蝕溝，造成水土流失。

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地主發現後向保安警察第七總隊及農業局檢舉，現場發現整地、土石堆置等證據，訊後依違反水土保持法將黃男移送桃園地檢署偵辦；避免發生崩塌危險，農業局除命黃男將國有地恢復原狀，另向他求償諮詢專家、現勘後施作緊急防災措施的費用；黃男則主張，農業局已限期他將土地恢復原狀，就不得再對他重複求償。

判決指出，農業局的發函是責令黃男移除違規堆積的土方、對裸露地表實施植生覆蓋，與後續勘查及採取緊急措施的損害有別，依據所提出的費用單據及證明，判決黃男須賠償農業局19萬餘元；刑事部分，黃男被判刑6月、獲緩刑3年，並向國庫支付8萬元。

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