「與死神擦身而過的感覺」 總統府資政嘆述花東人悲哀

台鐵408車次太魯閣號今日發生車禍出軌，傷亡嚴重。（記者王峻祺攝）

2021/04/02 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕稍早總統府資政、監察院前副院長孫大川在臉書表示，今日返鄉台東掃墓，自己原先沒搶到的那班火車便是今日出軌的408車次太魯閣，他心有餘悸的表示，「一種與死神擦肩而過的感覺」，並引用坐在身後的阿美族夫妻的對話，「之前是普悠瑪，現在是太魯閣，原住民做錯了什麼嗎？」譜出花東的悲哀。

孫大川指出，花東地區的民眾交通路程本身就很長，加上過節搶票很困難，還得憂心可能會發生的交通事故，他坦言，雖台灣已進步很多，但環境品質和生活美感仍需提升，「和偉大的政治家們不同，對一般老百姓而言，生活便捷平安，應該比處理兩岸問題更為優先！」

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孫大川回憶起先前，已年邁的長兄姐們，搭普悠瑪從台東到台北探望他，路途中也遇列車事故，受困4個多小時，當時天氣冷又下雨，最後他們走路找到計程車往台北。他到家時看一行老人大包小包走下計程車如難民，不免心酸，「晚間新聞林佳龍部長在電視上嘉勉鐵路局人員，說他們辛苦了、處置得宜，老人家們憤憤不平。」暗示花東地區交通的不便利。

隨後，孫大川又更新一則貼文，表示自己得知此次火車事故傷亡這麼嚴重，並痛心的嘆，「清明路上，行人魂斷，誰為誰祭拜呢？心痛啊心痛」。

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