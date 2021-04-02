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    首頁　>　社會

    台鐵出軌》清明連假驚傳出軌...盤點台鐵近年重大事故

    2021/04/02 12:48
    台鐵408車次太魯閣號今日發生車禍出軌。（記者王峻祺攝）

    台鐵408車次太魯閣號今日發生車禍出軌。（記者王峻祺攝）

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號今行經花蓮秀林鄉清水隧道出軌，造成重大傷亡，目前相關搶救機制皆已啟動；台鐵偶有交通事故，情節重大者造成死傷數總令人驚心，本報彙整近年台鐵重大交通事故，帶您快速掌握。

    2012年1月17日田中-花蓮278次太魯閣列車撞上闖越平交道的砂石車後，列車當場出軌，砂石車被拖行100多公尺，才在埔心火車站停下。（記者沈繼昌攝，資料照）

    2012年1月17日田中-花蓮278次太魯閣列車撞上闖越平交道的砂石車後，列車當場出軌，砂石車被拖行100多公尺，才在埔心火車站停下。（記者沈繼昌攝，資料照）

    2012年1月17日田中-花蓮278次太魯閣列車撞上闖越平交道的砂石車後，列車當場出軌，砂石車被拖行100多公尺，才在埔心火車站停下。（記者沈繼昌攝，資料照）

    2012年1月17日田中-花蓮278次太魯閣列車撞上闖越平交道的砂石車後，列車當場出軌，砂石車被拖行100多公尺，才在埔心火車站停下。（記者沈繼昌攝，資料照）

    2012年1月17日田中-花蓮278次太魯閣列車

    台鐵278車次太魯閣號於當日上午8時44分行經桃園縣楊梅埔心路段，在北上73公里處的幸福水泥平交道與闖越平交道的滿載砂石車發生碰撞，列車當場出軌，砂石車被拖行近200公尺才在埔心火車站月台內停下。

    51歲台鐵司機員蔡崇輝傷重不治，肇事砂石車司機彭永庄跳車逃死劫，另25名乘客輕重傷；時逢春節連假運輸高峰期，事故重創東部交通，逾10萬人次受到影響。肇事砂石車當時滿載，總重43噸，時速120公里的太魯閣列車與其猛烈相撞後車頭全毀，連車頭在內的前3節車廂扭曲變形，台鐵損失一組太魯閣號列車，鐵軌也有斷裂、脫移情況。

    2013年8月31日台東-新左營302次自強號列車上午駛經枋山2號隧道口時，意外撞及土石流。（圖由台鐵局提供）

    2013年8月31日台東-新左營302次自強號列車上午駛經枋山2號隧道口時，意外撞及土石流。（圖由台鐵局提供）

    2013年8月31日台東-新左營302次自強號列車

    台鐵302次自強號於當日今天上午行經枋山2號隧道，意外在隧道口遭土石流撞擊，使部分車廂出軌、受困隧道內，造成車上乘客12人受傷，其中3人重傷。

    事後台鐵舉行記者會引述駕駛說法，事發當下突見土石流往下衝，緊急剎車後仍撞上，駕駛也受到輕傷；事故現場狀況極差，當時清除機具一度無法進入處理，使南迴鐵路暫時無法通車。

    2018年10月21日樹林-台東6432次普悠瑪列車於蘇澳新馬站出軌翻覆，造成18人死亡，上百人輕重傷，為台鐵近20多年來最嚴重死傷事故。圖為當事列車車廂受損形況。（記者朱沛雄攝，資料照）

    2018年10月21日樹林-台東6432次普悠瑪列車於蘇澳新馬站出軌翻覆，造成18人死亡，上百人輕重傷，為台鐵近20多年來最嚴重死傷事故。圖為當事列車車廂受損形況。（記者朱沛雄攝，資料照）

    2018年10月21日樹林-台東6432次普悠瑪列車

    台鐵6432次普悠瑪列車於當日下午2點49分從樹林發車開往花蓮，途中司機員尤振仲曾通報列車主風泵異常，下午4點17分關閉ATP（列車超速防護系統）。下午4點43分，列車自羅東站出發，一路加速至140公里，最後於下午4點49分於蘇澳新馬站出軌翻覆。

    翻覆釀成18人死亡、13人重傷、285人輕傷慘劇，為台鐵近20多年來最嚴重死傷事故。

    事後檢方認為尤振仲犯罪嫌疑重大，依過失致死罪起訴尤振仲、台鐵局副總工程司柳燦煌和綜合調度總所所長吳榮欽等3人，3名前台鐵局長包括范植谷、周永暉、鹿潔身及17名台鐵相關主管都遭到懲處；目前尚有後續相關訴訟進行。

    2018年10月21日樹林-台東6432次普悠瑪列車於蘇澳新馬站出軌翻覆，造成18人死亡，上百人輕重傷，為台鐵近20多年來最嚴重死傷事故。圖為當事列車車頭受損形況。（記者張議晨攝，資料照）

    2018年10月21日樹林-台東6432次普悠瑪列車於蘇澳新馬站出軌翻覆，造成18人死亡，上百人輕重傷，為台鐵近20多年來最嚴重死傷事故。圖為當事列車車頭受損形況。（記者張議晨攝，資料照）

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