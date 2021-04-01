揪內鬼》調查官疑A毒品財產暴增 調查局長呂文忠道歉

調查局長呂文忠為航基站弄丟毒品引發軒然大波道歉。（翻攝國會頻道）

2021/04/01 10:17

〔記者吳政峰／台北報導〕調查局航業調查處基隆站前年弄丟6.5公斤安非他命證物，隔了1年才通報，桃園地檢署介入偵辦後，研判前組長徐宿良涉案，上月29日指揮調查局北機站發動搜索，查扣現金、戶頭、手錶、名牌包、汽車等約千萬元財物。立法院司法及法制委員會今日為此召開專案報告，調查局長呂文忠向社會大眾道歉。

對於航基站事件引發社會關注，呂文忠表示「道歉與遺憾」。他強調，桃檢前天查扣的徐宿良的現金、名牌包、手錶後，以「財產來源不明罪」向桃園地院聲請羈押獲准，調查局收到押票後，已立即將徐宿良停職，未來將全力配合檢察官的指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

呂文忠表示，本案爆發後，調查局就啟動全面檢討，不管是毒品的保管、運送及後續的銷毀程序，均加強管控，避免類似情形再度發生，也會借助科技強化證物鏈的控管。

外傳檢調一度在徐宿良家中搜出5000萬元到1億元不等的現金，呂文忠說，這跟事實有「相當相當相當大的落差」，但因正確金額事涉偵查核心，他無權發言，若檢察官認為有必要，會向外界說明。

法務部長蔡清祥指出，案發後調查局第一時間已經懲處相關人員，之後要看偵查的結果，再決定是否發動第二波懲處，請大家給檢察官一點時間，相信他們會盡力辦案、釐清真相。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法