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    揪內鬼》沒5千萬！ 調查局毒品丟失案 徐宿良被查獲近千萬財物停職

    調查局破獲重大毒品案。示意圖與本新聞無關。（資料照）

    調查局破獲重大毒品案。示意圖與本新聞無關。（資料照）

    2021/03/31 14:41

    〔記者錢利忠／台北報導〕桃園地檢署調查調查局6.5公斤安毒丟失案，29日指揮調查局北部地區機動工作站，搜索涉案航業調查處組長徐宿良位於基隆的住處及銀行保險箱；據悉，共查獲約500萬元現金、勞力士名錶及名牌包，初估總價值不到1000萬元。徐宿良庭訊時無法交代鉅款來源，且與妻子李翠萍供述有出入，經桃檢訊後依涉犯貪污治罪條例之「財產來源不明罪」，將徐宿良夫妻聲押禁見獲准。

    另外，調查局在收到桃檢正式押票的通知後，將立即依法將徐宿良停職。

    據了解，徐宿良得知其銀行保險箱及基隆住處，被檢調搜索出數百萬元現金後，面對檢調追問款項來源時，避重就輕地表示是妻子娘家的錢，並非不當管道所取得；不過，徐妻李翠萍被問到相關金額，卻說不清楚來源，檢方訊後認定徐宿良夫妻供述不一致，懷疑2人未吐實，以有勾串及滅證之虞為由聲押2人。

    檢調29日秘密發動搜索後，有媒體陸續報導，指徐宿良長期缺錢，涉嫌利用承辦毒品案件的機會，鋌而走險扣毒轉賣，並以「超完美販毒管道」來形容徐宿良，另指扣案高達5000多萬元。不過，包括桃檢及調查局，今天不約而同發布記者會，澄清媒體報導的部分內容有誤，請外界勿揣測。

    據悉，檢調目前的偵辦進度，並未發現徐宿良夫妻涉嫌與毒販勾結的事證，且其夫妻倆名下金流及相關通聯，也尚未被發現有與毒販勾結的明確事證，經搜索徐宿良夫妻的住處及銀行保險箱，後續將持續清查金流進行比對。

    前年11月，基隆海關抽驗查獲6.5公斤「毒郵包」，送交航基站進行追緝，事後卻爆出搞丟毒品的醜聞，航調處基隆站4名官員遭移送，分別以5萬至10萬元不等金額交保，並遭降調其他單位接受後續調查。

    調查局爆出毒品證物丟失案後，針對毒品證物的保存，展開一連串的改進作為，已完成的改進事項包括訂定及修正送驗、保管、沒入銷毀規定，以及設置毒品沒入物專庫。後續還規劃，毒品扣押物數位化管理平台建置、扣押物暨證物監管鏈建置等案。

    訂定毒品送驗及送交保管注意事項包括，查獲第1類（1、2級共17種毒品）毒品時，自查獲起的24小時之內，須送地檢署贓物庫，贓物庫黏貼電腦管制條碼，後續由贓物庫送驗，以及由調查局毒品保管專庫負責保管。第2類毒品，扣案毒品封緘送驗及送交保管，於人犯解送、案件移（函）送時一併送地檢署贓物庫，並由調查處站負責送驗。另完成各處站存放毒品的清點、進出登記簿冊、各處站設置扣押物品庫、每3個月定期檢查等策進作為。

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