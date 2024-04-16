獨家 》調查局這招揪出佛教小學狼師 民事判校方連帶賠償350萬元

佛教小學驚爆狼師性侵兩女童，校方卻拖4年才校安通報，示意圖。（資料照）

2024/04/16 18:08

〔記者錢利忠／台北報導〕某佛教小學驚爆狼師性侵兩女童，校方卻拖4年才校安通報，導致關鍵證據滅失，宛如台版「熔爐」，所幸調查局對女童證詞測謊，成功揪出江姓狼師，江男（已入獄）判刑4年定讞，民事部分，法院認定校方延遲通報，判江男與校方應連帶賠償其中一名女童250萬元、另賠償女童母親100萬元。

韓國電影「熔爐」經典台詞：「我們一路奮戰，不是為了去改變世界，而是為了不讓世界改變我們。」如今成為受害女童爭取正義的心情寫照，因案發後4年才揭發，只剩傳聞證據，狼師於院檢偵審期間為求脫罪，竟不斷質疑調查局測謊的證據能力，直到起訴、判刑，女童終於打破沉默，哭道：「終於有人相信我了！」

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此案發生於2016年2月至6月間，兩女童家長均指控江姓班導以打掃教室之名，分別將案發時年僅10歲的兩女童留下，趁獨處時要求女童在教室脫褲、性侵得逞；兩女童均遭狼師恐嚇不得聲張，校方漠視，直到事發4年之後，家屬從已逐漸懂事的女童口中得知真相，憤而提告，校方這才亡羊補牢進行校安通報，事發後，校方因未依規定於24小時內完成校安通報，被裁罰最高的15萬元罰鍰。

江男偵審時均不認罪，供稱遭女童「挾怨報復」，還質疑女童年紀、記憶及身心狀態不宜測謊。不過，一、二審均不採信其辯詞，依與強制性交罪刑度相同的2件對未滿14歲少女性交罪，各判刑4年，合併應執行6年；狼師上訴，針對其中1名女童的部分，法院判江男4年徒刑定讞，江已入獄。另1名受害女童提告部分，因證據力仍有爭執，現於更一審審理中，倘若此案也定讞，法院將就江男的刑期，另外定應執行刑。

韓國電影「熔爐」改編自同名小說，取材韓國光州某聾啞學校的真實性侵案件，描述來自首爾的美術教師到霧津的聾啞學校教書，發現學生長期隱忍校方的性侵害及暴力，與人權組織合作揭發校方罪行，奮戰過程屢遭打壓，最終正義伸張。

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