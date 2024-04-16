販賣少女援交淫片大賺238萬 「創意私房」會員獲准假釋

創意私房舊網域曾被台北地方法院扣押。（記者徐子苓翻攝）

2024/04/16 18:53

〔記者吳政峰／台北報導〕色情網站「創意私房」提供會員上傳自拍或偷拍性愛片販售，陳姓會員為了賺錢，找來多名女子援交，並以「個人收藏，絕不外流」說服拍下淫片，其中包含3位未成年女子，影片放在創意私房供人購買，共賺238萬餘元。全案爆發前，陳男因仲介3名少女賣淫，被判刑3年10月，2020年入監服刑，而後淫片事件爆發，陳卻可假釋，引發議論，矯正署16日對此說明。

矯正署表示，陳男因觸犯兒少性剝削案於2020年9月入監執行，依據當時的外役監條例等規定，符合外役監受刑人遴選資格，並於2021年3月經遴選小組委員參考其健康狀況及在監行狀等相關資料，採取無記名投票表決後，通過分發至八德外役監。

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矯正署指出，陳男在八德外役監執行僅7個月，該監考核其涉及多起另案遭偵訊的情形及情緒狀態後，認已不適宜於外役監參加作業，於2021年10月主動陳報矯正署解送他監執行，經審核後准予解送台北監獄執行。陳男於八德監期間，均無辦理返家探視情形。

矯正署強調，2023年8月16日修正公布的外役監條例，以「提高遴選門檻、強化在監考核、明確化遴選條件、排除重大暴力犯罪」為修法方向，並對觸犯兒童及少年性剝削防制條例等罪者，排除參與外役監遴選資格。

至於陳男達到怎樣的假釋標準？矯正署說明，假釋審查是依監獄行刑法第116條、受刑人假釋實施辦法第3條及法務部2015年10月頒布的「假釋案件審核參考基準」，以「犯行情節」、「犯後態度（含在監行狀）」、「再犯風險（含前科紀錄）」等三大面向進行審核。

陳男入監執行已逾刑法第77條的假釋門檻（含縮刑日數），在監行狀良好，該次假釋所犯案件中，除1名被害人審理中均未到庭、無法進行和解外，與其餘被害人已達成和解並賠償完畢，且執行近9成，綜合評估後，許可假釋。

陳男曾仲介3名少女賣淫，還親自上場試車，被依違反兒少性剝削條例判刑3年10月確定，2020年9月入監前，他又援交30名女子，其中包含2名國中、1名高中女學生。陳男以「個人收藏，絕不外流」哄騙援交妹拍下淫片，事後在未經同意下，把淫片上傳至創意私房牟利，大賺238萬元。

仲介賣淫部分，陳男先至八德外役監服刑，而後服刑2年10月，於2023年7月獲准假釋。援交拍淫片部分，台北地院日前重判17年6月刑。

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