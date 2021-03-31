揪內鬼》調查官涉A毒品 蔡清祥：無線射頻辨識管理贓證物

法務部長蔡清祥表示，將推行無線射頻辨識（RFID）技術管控贓證物。（記者吳政峰攝）

2021/03/31 16:50

〔記者吳政峰／台北報導〕調查局航調處基隆站前機動組長徐宿良在任時，涉嫌A走毒品證物，日前桃園地檢署發動搜索，30日訊後依貪污罪嫌向桃園地院聲押徐宿良與其妻李翠萍獲准。法務部長蔡清祥今日被問到此事表示，司法個案不會送到法務部，但已要求調查局強化贓證物的管理，並考慮全面推行無線射頻辨識（RFID）。

蔡清祥指出，航調處去年爆出弄丟6.5公斤安非他命後，調查局與檢察機關就介入偵辦，經過努力，終於有所突破，同時也對於現有的贓證物保管制度做了大幅度檢討，他也請所屬機關對贓證物進行嚴加監督與管理，避免相同事情再度發生，若有必要，不排除修法精進。

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蔡清祥表示，台中地檢署前年就透過RFID技術管理特殊贓證物，如槍枝、彈藥、毒品與貴重物品，詳細記錄經辦與去向，成效不錯，將推廣到調查局與所有檢察機關，減少贓證物滅失的可能性。

被問到桃檢在徐宿良家中搜索查扣的現金數額時，蔡清祥強調，法務部屬於司法行政，無權干預或了解個案案情，但他相信檢察官會基於手頭證據認定犯罪所得。他強調，公務員依法有申報財產的義務，徐宿良的收入與家中查扣的現金及有價物品是否吻合，待檢察官進一步查證。

至於如何預防內鬼?蔡清祥說明，調查局有督察處與政風單位，未來會請兩單位雙管齊下，嚴加督導同仁的品操與辦案程序。

相對於桃檢第一時間就說明偵查進度，調查局遭質疑慢半拍，是否不敢面對自家人的弊案?蔡清祥認為，這應該是聯繫上的問題，未來會請檢察機關與調查局重新檢討並加強對外聯繫，減少誤解。

蔡清祥指出，過去只有一、二級的毒品要送到調查局的毒品庫管理，其餘毒品數量過於龐大，無法集中管理，因此他已請調查局未來對此要有一個嚴謹的管理程序。

他強調，雖然毒品滅失案爆發的第一時間，檢調就已經全面清查，但未來相關機關如果再發生類似事件，除了查找之外，同時也要立刻向上呈報，絕對不能有隱瞞的情形。

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