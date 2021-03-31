揪內鬼》調查局搞丟安毒 立院司委會要蔡清祥、呂文忠報告

立法院司法及法制委員會變更明日議程，邀請法務部長蔡清祥（左）、調查局長呂文忠（右）針對毒品遺失案後續查察進行專案報告，並備質詢。（資料照）

2021/03/31 13:56

〔記者謝君臨／台北報導〕調查局去年弄丟6.5公斤安非他命，據傳檢方日前搜索調查官徐宿良住家，在其家中發現藏有5000萬元鉅額現金，目前徐與李姓妻子已被法院依涉犯貪污罪嫌裁定收押禁見。為此，立法院司法及法制委員會變更明日議程，邀請法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠針對毒品遺失案後續查察進行專案報告，並備質詢。

司委會召委、國民黨立委葉毓蘭原排定4月1日的議程為併案審查行政院函請審議「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」等12案，而在媒體今以大篇幅報導調查局毒品遺失案後續偵辦進度後，葉決定變更議程。

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司委會明日議程有二，一是邀請法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠列席就「調查局毒品遺失後續查察情形」進行專題報告，並備質詢；另一則是繼續討論司委會「調查局遺失毒品證物調閱小組運作要點」草案。

調查局報告指出，航基站前年3月9日接獲台北關截獲6.5公斤毒品郵包，初驗為安非他命，同月11日報請桃園地檢署偵辦，但郵包收貨人未出面，無法辦理毒品案函送。航業處去年11月核對毒品積案，才知毒品遺失。

去年11月18日，桃檢指揮調查局北部地區機動工作站發動搜索，帶回當初負責送驗毒品的調查官鄭翊等6人訊問，訊後以涉犯毒品危害防制條例罪嫌，諭知鄭10萬元、案件承辦調查官詹孟霖10萬元交保，至於時任航基站副主任林聖智、時任航基站機動組長徐宿良各5萬元交保，均限制出境、出海，其餘2人請回。

媒體報導，檢調經過4個月清查後，懷疑徐宿良涉當內鬼與毒梟掛鉤，長期利用職務將毒品交給販毒集團，前天赴徐的「金庫」搜索，查扣逾5000萬現金、數十支勞力士名表及上百個名牌包，懷疑都是販毒不法所得。

對此，調查局今發布新聞稿指出，北機站配合桃檢指揮偵辦航基站遺失毒品案，搜索相關處所，並經檢察官聲請覊押徐宿良夫妻獲准，有關今日媒體報導部分內容與事實不符，基於偵查不公開原則，相關案情不便說明。

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