揪內鬼》調查官徐宿良遭收押 調查局：媒體報導部分與事實不符

調查局去年驚爆搞丟6.5公斤安非他命，桃園地檢署29日聲押調查官徐宿良獲准，調查局今回應指出，媒體報導部分與事實不符，偵查不公開不便說明。（記者闕敬倫攝）

2021/03/31 13:10

〔記者闕敬倫／新北報導〕調查局去年驚爆搞丟6.5公斤安非他命毒，桃園地檢署29日指揮北機站前往涉案調查官徐宿良住家，搜出5000萬現金、勞力士名錶及名牌包等物，依貪汙等罪聲押徐宿良及妻子李翠萍獲准。對此，調查局今日召開記者會回應指出，媒體報導部分與事實不符，偵查不公開不便說明。

桃園地檢署29日指揮北機站前往徐宿良住家搜索，檢方指出，時任調查組長的徐宿良以5萬元交保，昨天在其住家查獲有5000萬不明現金、勞力士名錶、名牌包等；徐宿良供稱，現金、名錶皆為親戚贈予，但重要環節交代不清，供詞與其妻李翠萍多有矛盾，不予採信，訊後承辦檢察官依貪污治罪條例向法院聲押徐宿良夫婦2人，下午3時許裁准羈押。

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針對調查官涉入毒品證物遺失案被收押，調查局副局長黃義村今在記者會中指稱，本局北部地區機動工作站配合桃園地檢署檢察官指揮偵辦航基站遺失毒品案，搜索相關處所，並經檢察官聲請覊押前航基站組長徐宿良夫妻獲准，有關今日媒體報導部分內容與事實不符，基於偵查不公開原則，相關案情不便說明。

前年11月期間，基隆海關抽驗查獲6.5公斤「毒郵包」，送交航基站追緝，卻爆出搞丟毒品的消息，震驚各界，航調處基隆站4名官員移送，獲交保，並遭降調其他單位接受調查。

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