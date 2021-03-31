揪內鬼》丟6.5公斤安毒 調查官家中起出5千萬現鈔

圖為調查局破獲重大毒品案。示意圖與本新回無關（資料照）

2021/03/31 08:59

徐宿良與妻子被依貪污治罪條例收押禁見

〔記者周敏鴻／桃園報導〕調查局航業調查處基隆站去年弄丟6.5公斤安非他命，桃園地檢署帶回6人訊問調查，後來調查官鄭翊等4人分別被以5到10萬元交保、另2人列證人。桃園地檢署指出，當時調查官徐宿良5萬元交保，昨（30日）在徐出家中查出藏有5000萬巨額現金、勞力士名表等，徐與妻子李女已被依貪污治罪條例收押禁見。

檢方說，調查局航業調查處基隆站弄丟6.5公斤安非他命，檢方認為內情不單純，去年11月18日指揮北機站帶回6人調查，訊後搞丟毒品的調查官鄭翊、承辦調查官詹孟霖10萬交保，至於航業調查處的調查專員林聖智、徐宿良5萬交保。

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檢方追查多日，30日再度指揮北機站前往徐宿良住家搜索，檢方說，檢調在徐家搜出5000萬元現金、多支勞力士名表，雖徐宿良供稱現金、名表都是他的親戚給他的，但檢方不採信，已依貪污治罪條例聲請他與他的妻子收押禁見獲准。

去年11月，基隆海關抽驗查獲6.5公斤的「毒郵包」，送交航基站追緝，承辦人即是詹孟霖，詹孟霖委託菜鳥調查官鄭翊將毒品送至調查局本部鑑識科學處鑑定，釐清毒品成分及純度，以利追查來源，不料卻遲未接獲鑑科處通知領回報告，直到詹孟霖去電詢問，才得知鑑科處竟「從未收到送件」，詹孟霖追問鄭翊，鄭翊才稱不小心搞丟毒品。

航基站爆發弄丟毒品證物事件後，不僅未立即向上通報，反而自行吃案，相關承辦人員私下尋找毒品，長達1年毫無所獲，後來消息曝光，航基站才向上通報，相關人因而遭懲處，徐宿良被調降為航業處高雄調查站調查專員。

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