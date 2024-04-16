桃園轎車內側車道違規右轉 不服制止竟碰撞義交

白色自小客車於內側車道違規右轉，被阻止還碰撞義交。（警方提供）

2024/04/16 20:37

〔記者謝武雄／桃園報導〕今（16日）清晨，一起白色轎車在桃園區健行路、春日路口，由內線車道直接右轉，被交通義交阻止仍執意右轉並碰撞義交，義交趕緊後退幸並未受傷，過程被PO網，警方表示，已查出車主資料，並依法告發。

一輛白色三菱自小客車今清晨7點58分左右，在桃園區健行路、春日路口可紅燈右轉路口，由內線車道直接右轉，被指揮交通的義交阻止仍執意右轉，並以慢速車行方式碰撞義交，被撞的義交嚇了一大跳趕緊後退讓車輛右轉，所幸並未受傷。

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警方表示，桃園區健行路、春日路口可依照號誌指示紅燈右轉路口，但該白色三菱自小客車行駛在內線車道，直到路口時才右轉春日路，被執勤的義交阻止，沒想到自小客車持續右轉，由於速度不快，義交趕緊讓開讓車輛通過，但也用手機拍下違規車牌照片。

桃園市政府警察局桃園分局交通組長林健祥表示，內側車道車輛欲右轉彎，必須先行駛到外側車道，該白色三菱自小客車在多車道右轉彎，不先駛入外側車道已經違反交通管理處罰條例規定：可處600元以上、1800元以下罰鍰，另不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員之指揮或稽查，可處900元以上、1800元以下罰鍰。

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